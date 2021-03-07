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Bankaların şube kodu nedir? Nereden bulabilirim? Şube kodu öğrenme

Bazen ihtiyacınız doğrultusunda herhangi bir bankanın şubesine öğrenmek isteriz. Fakat bunun yolunu bilmiyorsak gerçekten oldukça zordur. Bu haberimizde hayatımızı kolaylaştırabilecek şube kodu nasıl öğrenilir nerede yazar bunları size aktarmak istiyoruz.

07 Mart 2021 Pazar 22:29
Bankaların şube kodu nedir? Nereden bulabilirim? Şube kodu öğrenme
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Şube kodu nedir ne işe yarar.

Bankaların her ilde birçok şubesi bulunmaktadır. Bu şubelerin birbirinden ayırt edilmesi ve düzen içinde müşteriye sunulması için şube kodu konulmaktadır. Şube kodları bize EFT işlemlerinizde istenmektedir. Bunun dışında şube kodunun herhangi bir yerden gelen EFT yoluyla havale işleminde bize şube kodu ile hangi bankadan işlem yapıldığını da öğrenmiş oluruz.

Yani şube kodu bir banka ile işlem yapacağımız da herhangi bir karışıklığı önlemek için hayatımızı kolaylaştıran en önemli şeylerden yollardan biridir.

Şube kodu nerede yazar?

Herhangi bir bankaya ait banka bankamatiklerin üzerinde şube kodları bulunmaktadır. Para transferleri ya da EFT havale işlemleri esnasında 26 haneli IBAN numarasının önceki 4 hane şube kodunun bankanın şube kodunu vermektedir. Elinizde bir IBAN bulunuyorsa ve para yollamak istiyorsanız İBAN’ın başındaki rakamdan kolaylıkla şube kodunu öğrenebilirsiniz.

Bunun dışında bankanın size verdiği hesap cüzdanını sayesinde de İntenet ve telefon bankacılığını kullanarak bankanın müşteri hizmetlerini arayarak kolaylıkla şube kodunu öğrenebilirsiniz.

Farklı yollarla da şube kodu öğrenebilir.

Öneğin, banka müşteri hizmetlerini arayarak şube kodu öğrenebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmeden önce müşteri hizmetleri size birkaç kişisel bilgi sorabilir.

Farklı bir altenatif olarak eğer çok uzağınızda bulunmuyorsa. Bankanıza giderek de şube kodunu öğrenebilirsiniz yanında T.C. kimlik ya da nüfus cüzdanınızı götürmeyi unutmayınız.

İntenet üzerinden de bulunan bazı bankaların şubeleri ana sayfalarında da şube kodlarını kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

Yeni çıkan kredi kartlarında şube kodları bulunmaktadır. 16 haneli kart numarasının hemen altında farklı rakamlarla belirtilen yerde şube kodunuz yer almaktadır.

 

 



Son Güncelleme: 07.03.2021 22:29
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