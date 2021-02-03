İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!

Bankaların SMS ile kredi başvuru numaraları 2021

Bankaların kredi başvuruları için artık SMS hizmeti sunulmaktadır. SMS bankacılığı sistemleri bulunan bankalar hangileri? Kredi başvurusu yapılan bankalardan sonuçları öğrenmek artık çok kolay. Bankaların SMS başvurusu

03 Şubat 2021 Çarşamba 23:26
Bankaların SMS ile kredi başvuru numaraları 2021
Takip Et:

 Kredi çekmek isteyen vatandaşlar için bankalar SMS başvuru sistemi oluşturdu. Her bankaya göre farklı olan SMS başvuruları oluşturan bankalara gerekli kılınan bilgiler SMS atılarak kredi başvurusu için uygun olunup olunmadığı gözetilerek olumlu veya olumsuz sonuçlanması için geri bildirim göndermektedir. Cep telefonları ile kısa mesaj göndererek SMS kredi başvurusu yapılabilmektedir. Gerekli olan hangi bankadan kredi istenildiyse o bankanın SMS numarasına ihtiyaç vardır. SMS bankacılığı ile cep telefonundan kısa mesaj göndererek ihtiyaç kredisi sorgulamak mümkün. İhtiyaç kredisi başvurusu veren bankalar Vakıfbank, Odeabank, Yapı kredi bankası gibi birçok banka listesi mevcuttur.

Vakıfbank SMS numaraları

Vakıfbank SMS bankacılığından yararlanmak için cep telefonundan kısa mesaj göndermek için tek yapılması gereken büyük harflerle KREDİ boşluk T.C kimlik numarası boşluk aylık gelir yazılarak 5724’e göndererek kredi başvurusunu tamamlayabilirsiniz.

Akbank SMS numarası

Kredi yazılarak boşluk bırakılarak T.C kimlik numarası yazılıp 4425’e göndererek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

 İş Bankası SMS numaraları

Nakit boşluk T.C kimlik numarası boşluk, belirlenen kredi tutarı ve aylık gelir ile 4402’ye göndererek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Denizbank SMS numaraları

 KREDİM yazılarak T.C kimlik numarası ile 3280’e göndermek yeterlidir.

QNB Finansbank

T.C kimlik numarası yazarak 5030’a göndererek başvuruda bulunabilirsiniz.

Garanti Bankası

T.C kimlik numarası ile kredi tutarını, aylık vadesi ve aylık net gelir TL olacak şekilde boşluk bırakılarak 3390’a gönderilerek kısa mesaj gönderilir.

 



Son Güncelleme: 03.02.2021 23:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Banka KredisiSms Başvusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sayısal loto sonuçları açıklandı! Kazandıran şanslı numaralar
Sayısal loto sonuçları açıklandı! Kazandıran şanslı numaralar
Sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu!
Sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu!
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu

Popüler Haberler

POMEM 2021 Polis alım şartları
Esnek çalışma nedir? Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma dönemi ile neler değişecek?
Beni Bırakma dizisinin Firuze'sı Hazal Eylül Çelik'un hayat hikayesi!
Habertürk TV whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası
Altın ne kadar oldu? 4 Şubat 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 4 Şubat 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 4 Şubat 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 4 Şubat 2021 Perşembe aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 4 Şubat 2021 Perşembe
Güncel gümüş fiyatları 4 Şubat 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 4 Şubat 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Benim Adım Melek dizisinde çalan Bende Özledim Şarkısını kim söylüyor? Bende özledim şarkısı sözleri ve videosu
Okullar Ne Zaman Açılacak? Telafi Eğitimi Ne Zaman Yapılacak?
Bağkur prim borcu sorgulama ve Bağkur prim borcu ödeme işlemleri
Çukur var mı, yok mu, neden yayınlanmıyor? 6 Ocak 2020 Pazartesi Çukur yeni bölüm ne zaman?
Vefa Sosyal Destek ekipleri destek hattı iletişim numarası kaç?
Koruyucu ailelere yapılan devlet yardımları 2021
Teknofest 2021 ne zaman, nerede yapılacak? Teknofest başvuru tarihleri belli oldu mu?
TRT Spor canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
The Eternals filminin konusu ve vizyon tarihi
Olağan Şüpheliler dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.