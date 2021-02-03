Bankaların SMS ile kredi başvuru numaraları 2021

Kredi çekmek isteyen vatandaşlar için bankalar SMS başvuru sistemi oluşturdu. Her bankaya göre farklı olan SMS başvuruları oluşturan bankalara gerekli kılınan bilgiler SMS atılarak kredi başvurusu için uygun olunup olunmadığı gözetilerek olumlu veya olumsuz sonuçlanması için geri bildirim göndermektedir. Cep telefonları ile kısa mesaj göndererek SMS kredi başvurusu yapılabilmektedir. Gerekli olan hangi bankadan kredi istenildiyse o bankanın SMS numarasına ihtiyaç vardır. SMS bankacılığı ile cep telefonundan kısa mesaj göndererek ihtiyaç kredisi sorgulamak mümkün. İhtiyaç kredisi başvurusu veren bankalar Vakıfbank, Odeabank, Yapı kredi bankası gibi birçok banka listesi mevcuttur.

Vakıfbank SMS numaraları

Vakıfbank SMS bankacılığından yararlanmak için cep telefonundan kısa mesaj göndermek için tek yapılması gereken büyük harflerle KREDİ boşluk T.C kimlik numarası boşluk aylık gelir yazılarak 5724’e göndererek kredi başvurusunu tamamlayabilirsiniz.

Akbank SMS numarası

Kredi yazılarak boşluk bırakılarak T.C kimlik numarası yazılıp 4425’e göndererek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

İş Bankası SMS numaraları

Denizbank SMS numaraları

Nakit boşluk T.C kimlik numarası boşluk, belirlenen kredi tutarı ve aylık gelir ile 4402’ye göndererek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

KREDİM yazılarak T.C kimlik numarası ile 3280’e göndermek yeterlidir.

QNB Finansbank

T.C kimlik numarası yazarak 5030’a göndererek başvuruda bulunabilirsiniz.

Garanti Bankası

T.C kimlik numarası ile kredi tutarını, aylık vadesi ve aylık net gelir TL olacak şekilde boşluk bırakılarak 3390’a gönderilerek kısa mesaj gönderilir.