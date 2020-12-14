Bankaların müşterilere sunduğu kredi faiz oranları yeniden güncellendi!

Covid-19 salgını sürecinde inişli çıkışlı bir grafik çizen kredi faiz oranlarında yeniden değişim yaşandı. Normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte faiz oranlarında yeniden güncellemeler yapıldı. Bireysel krediler ile ekonomik anlamda sıkıntıya girmiş olan vatandaşlar biraz olsun rahatlatılıyor.

Son olarak güncellenen faiz oranları ile birlikte 36 aya kadar ulaşan vade seçenekleri ile anında 50 bin TL kredi verilmeye başlandı. İhtiyaç kredisi ile vatandaşlara yüksek vade sayısı ve düşük taksitlerle kredi imkanı sunuldu.

Yaşanan salgın sürecinde ortaya konan yeni hizmetlerle birlikte kredi çekmek için bankaya gitme gereksinimi ortadan kalktı. Anında uzaktan kredi özelliği ile birlikte vatandaşlar akıllı telefonlarından, intenetten ve SMS yolu ile oldukça kısa bir süre içinde kredi çekebilmektedir.

Bankaların kredi faiz oranları

ING Bank kredi faiz oranları

Garanti BBVA kredi faiz oranları

3 ay ertelemeli olarak verilen kredilerde belirlenen faiz oranı yüzde 1,34 olarak karşımıza çıkıyor. Müşterilerin her ay eşit taksit ödemeyi talep etmeleri halinde düzenli olarak aylık 1.840,29 TL ödeme yapmaları gerekiyor. Ayrıca 50 bin TL tutarındaki kredinin çekilmesi sonrasında yapılan toplam geri ödeme miktarı da 66.500,44 TL oluyor.

Banka kapsamında sunulan faiz oranı yüzde 1,64 olarak görülüyor. 50 bin TL bütçeli kredilerin çekilmesi halinde aylık taksit oranı 1.951,58 TL ve toplam geri ödeme miktarı ise 70.506,88 TL oluyor.

İş Bankası kredi faiz oranları

İş Bankası kapsamında sunulan kredi faiz oranı yüzde 1,40 olarak karşımıza çıkıyor. Banka kapsamında çekilen kredilerin taksitleri her ay düzenli olarak 1.862,26 TL yapılıyor. Toplam geri ödeme miktarı ise 67.291,36 TL olarak belirleniyor.

DenizBank kredi faiz oranları

DenizBank kapsamında çekilen krediler için sunulan faiz oranı yüzde 2,04 olmaktadır. Bankaya yapılan aylık taksit ödemeleri 2.105,53 TL miktarında ve toplam geri ödeme ise 76.049,08 TL olarak görülmektedir.