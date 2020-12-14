İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya, koronaya karşı virüsü bloke eden ilaç geliştirdi
Son Dakika
Almanya, koronaya karşı virüsü bloke...
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Kabine toplanıyor! Eğitim başta olmak üzere önemli konular karara bağlanacak
Son Dakika
Kabine toplanıyor! Eğitim başta olmak...
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında 2 işçi göçük altında kaldı
Son Dakika
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında...

Bankaların müşterilere sunduğu kredi faiz oranları yeniden güncellendi!

Covid-19 sürecinde bankalar tarafından müşterilere sunulan kredi faiz oranlarında yeniden değişikliğe gidildi. Yapılan güncelleme sonrasında sunulan faiz oranları ve müşterilerin bankaya yapacakları geri ödeme miktarlarında da değişim yaşandı...

14 Aralık 2020 Pazartesi 20:10
Bankaların müşterilere sunduğu kredi faiz oranları yeniden güncellendi!
Takip Et:

Covid-19 salgını sürecinde inişli çıkışlı bir grafik çizen kredi faiz oranlarında yeniden değişim yaşandı. Normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte faiz oranlarında yeniden güncellemeler yapıldı. Bireysel krediler ile ekonomik anlamda sıkıntıya girmiş olan vatandaşlar biraz olsun rahatlatılıyor.

Son olarak güncellenen faiz oranları ile birlikte 36 aya kadar ulaşan vade seçenekleri ile anında 50 bin TL kredi verilmeye başlandı. İhtiyaç kredisi ile vatandaşlara yüksek vade sayısı ve düşük taksitlerle kredi imkanı sunuldu.

Yaşanan salgın sürecinde ortaya konan yeni hizmetlerle birlikte kredi çekmek için bankaya gitme gereksinimi ortadan kalktı. Anında uzaktan kredi özelliği ile birlikte vatandaşlar akıllı telefonlarından, intenetten ve SMS yolu ile oldukça kısa bir süre içinde kredi çekebilmektedir.

Bankaların kredi faiz oranları

ING Bank kredi faiz oranları

3 ay ertelemeli olarak verilen kredilerde belirlenen faiz oranı yüzde 1,34 olarak karşımıza çıkıyor. Müşterilerin her ay eşit taksit ödemeyi talep etmeleri halinde düzenli olarak aylık 1.840,29 TL ödeme yapmaları gerekiyor. Ayrıca 50 bin TL tutarındaki kredinin çekilmesi sonrasında yapılan toplam geri ödeme miktarı da 66.500,44 TL oluyor.

Garanti BBVA kredi faiz oranları

Banka kapsamında sunulan faiz oranı yüzde 1,64 olarak görülüyor. 50 bin TL bütçeli kredilerin çekilmesi halinde aylık taksit oranı 1.951,58 TL ve toplam geri ödeme miktarı ise 70.506,88 TL oluyor.

İş Bankası kredi faiz oranları

İş Bankası kapsamında sunulan kredi faiz oranı yüzde 1,40 olarak karşımıza çıkıyor. Banka kapsamında çekilen kredilerin taksitleri her ay düzenli olarak 1.862,26 TL yapılıyor. Toplam geri ödeme miktarı ise 67.291,36 TL olarak belirleniyor.

DenizBank kredi faiz oranları

DenizBank kapsamında çekilen krediler için sunulan faiz oranı yüzde 2,04 olmaktadır. Bankaya yapılan aylık taksit ödemeleri 2.105,53 TL miktarında ve toplam geri ödeme ise 76.049,08 TL olarak görülmektedir.



Son Güncelleme: 14.12.2020 20:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Garanti BBVAIş BankasıDenizbankING BankKrediFaizTaksit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir’de depremden etkilenen esnaflar için faizsiz ve ilk bir yıl geri ödemesiz 100 bin liraya kadar kredi
İzmir’de depremden etkilenen esnaflar için faizsiz ve ilk bir yıl geri ödemesiz 100 bin liraya kadar kredi
Halk Bankası bireysel emeklilik sistemi nasıl iptal edilir?
Halk Bankası bireysel emeklilik sistemi nasıl iptal edilir?
Konut hesabı ile 5 yıl para biriktiren ilk evini aldığında 31 bin 149 lira hibe desteği alabilecek
Konut hesabı ile 5 yıl para biriktiren ilk evini aldığında 31 bin 149 lira hibe desteği alabilecek
2021 yılında memur ve emeklilerin maaşı ne kadar olacak?
2021 yılında memur ve emeklilerin maaşı ne kadar olacak?
Güncel konut kredisi faizleri ne oldu? Banka konut kredisi faizleri tırmanışta!
Güncel konut kredisi faizleri ne oldu? Banka konut kredisi faizleri tırmanışta!
2020 Bankaların kiralık kasa ücretleri ne kadar? Banka kasa kiralama ücretleri
2020 Bankaların kiralık kasa ücretleri ne kadar? Banka kasa kiralama ücretleri

Popüler Haberler

Çukur Vartolu Salih neden yok, ne zaman gelecek?
Esnafa yapılacak kira yardımı ve diğer destekler neler? 750 TL kira yardım desteği nasıl alınacak, kimlere ödenecek?
Yılbaşında marketler açık olacak mı? Yılbaşı kısıtlamasında alkol satışı olacak mı?
Esnafa kira yardımı nasıl ödenecek? Esnaf kira desteği nedir? Esnaf kira yardımı kaç TL? Kira düzenlemesi hangi işletmeler için geçerli?
Yerli Malı Haftası nedir? Yerli Malı Haftası ne zaman?
Yılbaşı sokağa çıkma yasakları ne zaman başlayıp ne zaman bitecek?
Çoban istihdam desteğinin koşulları nelerdir? 2020 çoban desteği ne kadar?
21 Aralık'ta ne olacak? 21 Aralık kıyamet günü iddiası nereden çıktı? O gün ne olması bekleniyor?
Ev hanımlarına fabrikaların sağladığı iş imkanları nelerdir? Evden nasıl para kazanılır?
1999 tarihi öncesi emeklilik yaş sorgulama ve erken emeklilik için gereken koşullar
Kredi borcu haciz işlemleri ne zaman başlar? Aile ile ortak eve haciz gelir mi?
23 Haziran İstanbul seçimi sandık görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek?
Doğum Borçlanması şartları nelerdir? Doğum borçlanması başvurusu nasıl yapılır? Gerekli evraklar neler?
Kanalların yayın akışları 30 Kasım Cumartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Ankara’da elektrik aboneliği almak için gerekli evraklar ve işlemler
Uyanış: Büyük Selçuklu Andreas kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Osman Sonant kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Celal Baba, Çukur’a mı geliyor? İdris Baba'nın abisi amca Cumali rolünü kim oynayacak?
Kredi sicili bozuk olan vatandaşa kamu bankalarından anında kredi
Exxen Sihirli Annem yeni oyuncuları ve karakterleri
Kuvel kalesi tarihteki yeri nedir? Kuvel kalesi ne zaman kim tarafından fethedildi?
TSK PERTEM astsubay alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, alım şartları nedir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.