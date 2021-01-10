Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından uygulanan faiz artışı sonrasında mevduat faizlerinde de değişim meydana geldi. Bankaların Türk Lirası mevduat için uyguladıkları faiz oranı 1 Ocak 2021’de, bir önceki haftaya göre 108 baz puan artışla yüzde 17 seviyesine yanaştı.
Bankaların güncel faiz oranları
- Altenatif Bank VOV Mevduat Hesabı 32 günlük vadeli mevduat hesabı Ocak faiz oranı yüzde 17.75
- Denizbank 32 günlük vadeli mevduat hesabı Ocak faiz oranı yüzde 17.50
- Halkbank 32 günlük vadeli mevduat hesabı Ocak faiz oranı yüzde 16.00
- HSBC 32 günlük vadeli mevduat hesabı Ocak faiz oranı yüzde 15.00
- ING Bank Turuncu Hesap 32 günlük vadeli mevduat hesabı Ocak faiz oranı yüzde 18.00
- İş Bankası 32 günlük vadeli mevduat hesabı Ocak faiz oranı yüzde 10.90
- Odeabank 32 günlük vadeli mevduat hesabı Ocak faiz oranı yüzde 12.50
- Fibabanka 32 günlük vadeli mevduat hesabı Ocak faiz oranı yüzde 18.00
- Enpara 32 günlük vadeli mevduat hesabı Ocak faiz oranı yüzde 14.50
Son Güncelleme: 10.01.2021 18:19