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Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından uygulanan faiz artışı ardından mevduat faizlerinde de değişiklik yaşandı. TL mevduatı için sunulan faiz oranları önceki döneme göre artış göstererek yüzde 17 seviyesine kadar geldi. Bankaların güncel mevduat faiz oranları merak edilenler arasında yer aldı...

10 Ocak 2021 Pazar 18:19
Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi!
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından uygulanan faiz artışı sonrasında mevduat faizlerinde de değişim meydana geldi. Bankaların Türk Lirası mevduat için uyguladıkları faiz oranı 1 Ocak 2021’de, bir önceki haftaya göre 108 baz puan artışla yüzde 17 seviyesine yanaştı.

2018 senesinin Ağustos ayından itibaren yükselişe geçen kredi ve mevduat faizleri 2019 senesinin Temmuz ayından bu yana Merkez Bankası tarafından uygulanan faiz indirimleriyle birlikte düşmeye başladı. Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler bünyesinde başlatılan genişleyici politikalar normale dönüş ardından aşamalı şekilde sıkılaştırılarak faizlerde yükselişe neden oldu. Bu adım sonrasında bankaların faiz oranlarında da değişiklikler görüldü. Aşağıdaki kısımda bankaların güncel faiz oranları yer alıyor.

 

Bankaların güncel faiz oranları

  • Altenatif Bank VOV Mevduat Hesabı 32 günlük vadeli mevduat hesabı Ocak faiz oranı yüzde 17.75
  • Denizbank 32 günlük vadeli mevduat hesabı Ocak faiz oranı yüzde 17.50
  • Halkbank 32 günlük vadeli mevduat hesabı Ocak faiz oranı yüzde 16.00
  • HSBC 32 günlük vadeli mevduat hesabı Ocak faiz oranı yüzde 15.00
  • ING Bank Turuncu Hesap 32 günlük vadeli mevduat hesabı Ocak faiz oranı yüzde 18.00
  • İş Bankası 32 günlük vadeli mevduat hesabı Ocak faiz oranı yüzde 10.90
  • Odeabank 32 günlük vadeli mevduat hesabı Ocak faiz oranı yüzde 12.50
  • Fibabanka 32 günlük vadeli mevduat hesabı Ocak faiz oranı yüzde 18.00
  • Enpara 32 günlük vadeli mevduat hesabı Ocak faiz oranı yüzde 14.50


Son Güncelleme: 10.01.2021 18:19
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Anahtar Kelimeler:
Faiz OranıTürkiye Cumhuriyeti Merkez BankasıMevduatFaiz
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