Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından uygulanan faiz artışı sonrasında mevduat faizlerinde de değişim meydana geldi. Bankaların Türk Lirası mevduat için uyguladıkları faiz oranı 1 Ocak 2021’de, bir önceki haftaya göre 108 baz puan artışla yüzde 17 seviyesine yanaştı.

2018 senesinin Ağustos ayından itibaren yükselişe geçen kredi ve mevduat faizleri 2019 senesinin Temmuz ayından bu yana Merkez Bankası tarafından uygulanan faiz indirimleriyle birlikte düşmeye başladı. Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler bünyesinde başlatılan genişleyici politikalar normale dönüş ardından aşamalı şekilde sıkılaştırılarak faizlerde yükselişe neden oldu. Bu adım sonrasında bankaların faiz oranlarında da değişiklikler görüldü. Aşağıdaki kısımda bankaların güncel faiz oranları yer alıyor.

Bankaların güncel faiz oranları