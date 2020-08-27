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Bankaların masrafsız 10000 TL kredi kampanyaları ve başvuru şartları

Kimi bankalar kredi işlemleri sırasında müşterilerinden dosya masrafı talep ederken kimileri etmemektedir. Son olarak ortaya konan masrafsız 10.000 TL kredi kampanyası rekor kırdı! Herhangi bir dosya masrafının talep edilmediği kredi kampanyasına ilgi gösterilmeye devam ediyor…

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:11
Bankaların masrafsız 10000 TL kredi kampanyaları ve başvuru şartları
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Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca kişinin maddi sıkıntılar yaşaması sonrasında bankalar uygun koşullar altında kredi kampanyaları düzenlemeye başladılar. İhtiyaç kredisine büyük ilgi gösterildiği bu dönem içerisinde masrafsız kredi kampanyalarına talebin oldukça fazla olduğu görülüyor. Diğer yandan ihtiyaç kredisi çekmeyi düşünen vatandaşlar ise hangi bankalardan dosya masrafı talep edilmeden kredi çekebileceklerini araştırıyorlar. Aşağıdaki kısımda dosya masrafı olmadan ihtiyaç kredisi çekilebilecek bankalar ve kredi paketlerinin ayrıntılarına yer verildi.

Enpara.com 10.000 TL Masrafsız Kredi


Masrafsız kredi veren bankalara bakıldığında genelde şubesiz çalışmakta olan bankalar karşımıza çıkmaktadır. Enpara.com da QNB Finansbank tarafından ortaya konan bir intenet bankasıdır. Enpara.com üzerinden dosya masrafı olmadan ihtiyaç kredisi çekilebilmektedir. İhtiyaç kredisi başvurularında 60 aya kadar ulaşan vade seçenekleriyle 10.000 TL miktarında krediler dosya masrafsız bir şekilde çekilebilmektedir.

İş Bankası 10.000 TL Masrafsız Kredi

İş Bankası kapsamında kullanılabilen İş Cep uygulaması üzerinden de dosya masrafı olmadan online kredi çekilebilmektedir. İş Bankası İntenet Bankacılığı ile giriş yapılması sonrasında 10.000 TL ihtiyaç kredisine başvurulabilir, onay gelir gelmez para hesaplardan çekilebilmektedir. Ayrıca 3 ay erteleme imkanından da faydalanarak 60 aya kadar ulaşan vade seçenekleri değerlendirilebilmektedir.

CepteTEB 10.000 TL Masrafsız Kredi

Şubesiz bir şekilde online bankacılık hizmeti veren CepteTEB üzerinden de 10.000 TL masrafsız kredi çekilebilmektedir. TEB Bankası tarafından kurulan CepteTEB online bankacılık hizmetinde hiçbir dosya masrafı ödenmeden 60 aya kadar ulaşan vade seçenekleri ile ihtiyaç kredisi çekilebilmektedir. Kredi verilirken yalnızda hayat sigortası kesintisi yapılmaktadır.



Son Güncelleme: 27.08.2020 16:11
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