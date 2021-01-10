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Bankaların kredi faiz oranları 8 Ocak 2021 ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları

Koronavirüs salgınıyla birlikte ekonomik olarak olumsuzluk yaşayanlar bankaların kredi paketlerine yönelmeye devam ediyor. Bankalar tarafından sunulan konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerine büyük ilgi gösteriliyor. Vatandaşlar 8 Ocak 2021 tarihinde bankaların kredi faiz oranları hakkında araştırma yapıyorlar. 8 Ocak 2021 tarihindeki bankaların güncel kredi faiz oranları bu haberimizde yer alıyor...

10 Ocak 2021 Pazar 17:23
Bankaların kredi faiz oranları 8 Ocak 2021 ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları
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Covid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada ekonomik alanda sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Salgın nedeniyle bazı vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılarken nakit sıkıntısı yaşıyorlar. Bu gibi durumlarda vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bankalar kredi paketlerini sunuyorlar. Buna bağlı olarak vatandaşlar intenet üzerinde sık sık bankaların kredi faiz oranlarını araştırmayı sürdürüyorlar. Son olarak 8 Ocak 2021 tarihinde bankaların kredi faiz oranları araştırılan konular içinde yer aldı.

 

Bankaların güncel faiz oranları

Günümüzde bankalar müşterilerine konut, ihtiyaç ve taşıt kredileri vererek ihtiyaçlarının kapsamına göre faiz oranları sunmaktadır. Pandemi sürecine girilmesiyle birlikte bankalar avantajlı faiz oranları ile krediler vermeye başlamıştır. Covid-19 salgını nedeniyle ekonomi alanında meydana gelen olumsuz etkiler bankaların uyguladıkları faiz oranlarını da etkilemektedir. Ancak Ziraat Bankası, TEB, Vakıfbank, Halkbank, Garanti BBVA ve İş Bankası gibi bankalar dönem dönem oldukça önemli kredi kampanyalarına imza atarak vatandaşların rahat bir nefes almasını sağlamaktadır.

 

8 Ocak 2021 bankaların güncel kredi faiz oranları

8 Ocak 2021 tarihinde de bankalar vatandaşlara taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları sunmaya devam ediyorlar. En uygun ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi faiz oranları hakkında araştırma yapan vatandaşlar için aynı zamanda verilen kredilerin vade sayıları da büyük önem arz ediyor. Ekonomi alanında meydana gelen ani gelişmeler, bankaların uyguladıkları kredi faiz oranlarının da sık sık güncellenmesine neden oluyor. Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Vakıfbank, Halkbank, TEB, QNB Finansbank, Akbank, İş Bankası ve Denizbank'ın güncel ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları aşağıdaki kısımda yer alıyor.

 

8 OCAK 2021 ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

  • Konut kredisi: 1.65
  • Tüketici kredisi: 1.75
  • Taşıt kredisi: 1.75

 

8 OCAK 2021 HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

  • İhtiyaç kredisi: 1.75
  • Taşıt kredisi: 1.77
  • Konut kredisi: 1.52

 

8 OCAK 2021 VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

  • İhtiyaç kredisi: 1.59 (Yeni yıl kampanyası)
  • Taşıt kredisi: 1.57
  • SarıPanjur konut kredisi: 1.49

 

8 OCAK 2021 İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

  • İhtiyaç kredisi: 1.50
  • Taşıt kredisi: 1.55
  • Ev kredisi: 1.40

 

8 OCAK 2021 AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

  • Direkt kredi: 2.09
  • İhtiyaç kredisi: 2.0
  • Taşıt kredisi: 1.51 (0 KM araç) - 1.53 (2. el araç)
  • Konut kredisi: 1.39
  • Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.09

 

8 OCAK 2021 GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

  • İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlıyor
  • Konut kredisi: 1.49
  • Taşıt kredisi: 1.64

 

8 OCAK 2021 TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

  • İhtiyaç kredisi: 1.45
  • Taşıt kredisi: 1.50
  • Konut kredisi: 1.49


Son Güncelleme: 10.01.2021 17:23
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