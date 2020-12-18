Bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları! 18 Aralık 2020 Cuma

Vatandaşlar, koronavirüs döneminde artan ekonomik sıkıntılarla beraber bazı ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına bankaların kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Hangi bankanın faiz oranı ne kadar? Detaylar haberimizde.

Aralık 2019’dan beri tüm hayatı etkileyen koronavirüsün şüphesiz ekonomik alanda da etkileri hala devam etmekte. Vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına bankaların verdiği ihtiyaç için kredilerin faiz oranlarını araştırıyorlar. Hangi bankanın faiz oranı yeni bir ev almak için ya da artık toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşların yeni bir araç alması için uygun, hangi bankanın faiz oranı ne kadar haberimizde yer alıyor.

Ziraat Bankası kredileri faiz oranları

Tüketici 17.75

Konut : 1.65

Taşıt: 1.75

Halkbank kredileri faiz oranları

İhtiyaç: 1.77

Konut: 1.52

Taşıt : 1.77

Vakıfbank kredileri faiz oranları

İhtiyaç 1.52 (Yeni yıl kampanyası)

Konut : 1.49

Taşıt: 1.48

İş Bankası kredi faiz oranları

İhtiyaç 1.50

Ev: 1.40

Taşıt: 1.55

Akbank kredileri faiz oranları

Direkt kredi: 2.09

İhtiyaç : 2.0

Taşıt (0 KM araç için) : 1.51

Taşıt 2.el araç için): 1.53

Konut : 1.41

Çağrı merkezi ihtiyaç kredisi : 2.09

Garanti Bankası kredileri faiz oranları

İhtiyaç : 1.49'dan başlıyor

Taşıt : 1.64

Konut 1.49

TEB kredileri faiz oranları

İhtiyaç : 1.35

Konut : 1.49

Taşıt : 1.50