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Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları nedir? En uygun ihtiyaç kredisi veren banka hangisidir?

Nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlara bankalardan beklenen haber geldi. Birçok banka faiz oranlarını duyurdu. Peki bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları ne? En avantajlı ihtiyaç kredisi veren banka hangisi? Yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

14 Haziran 2021 Pazartesi 16:19
Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları nedir? En uygun ihtiyaç kredisi veren banka hangisidir?
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Araç, elektronik eşya, beyaz eşya, konut gibi şeyler almak isteyen veya nakit paraya ihtiyaç duyan vatandaşlar, bankaların açıklayacağı kredi faiz oranlarını bekliyorlar. Koronavirüs salgını nedeniyle birçok banka 2020 senesinde indirime gitmişti. Peki 14 Haziran 2021 tarihinin güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? İşte kamu ve özel bankaların sağladığı ihtiyaç kredileri:

-Ziraat Katılım İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları = % 1,60

-İş Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları = % 1,65

-Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları = % 1,79

-Kuveyt Türk İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları = % 1,66

-Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları = % 1,51

-Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları = % 1,54

-Halkbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları = % 1,61

-Akbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları = % 1,89

-Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları = % 2,42

 

 


Son Güncelleme: 14.06.2021 16:19
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Anahtar Kelimeler:
Ihtiyaç KredisiFaiz OranlarıBankaPara
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