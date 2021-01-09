İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünyanın en güzel kadını Hakan Sabancı'nın radarına takıldı!
Dünyanın en güzel kadını Hakan...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

Bankaların güncel kredi faiz oranları 9 Ocak 2021 Cumartesi

Gündemde hala dikkatleri çekmeye devam eden 09.01.2021 tarihli Bankaların güncel kredi faiz oranları haberimize dair en yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Hemen şimdi 09.01.2021 tarihili haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

09 Ocak 2021 Cumartesi 00:02
Bankaların güncel kredi faiz oranları 9 Ocak 2021 Cumartesi
Takip Et:

Son yıllarda artan ekonomik sorunlar birçok kişiyi kredi almaya itti. Özellikle koronavirüs salgını sonrası birçok kişi işsiz kalırken, nakit ihtiyacı ortaya çıktı. Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını banka kredileriyle gidermeye çalıştı.

Banka kredilerine olan bu rağbet ve devlet düzenlemeleriyle düşürülen faiz oranları kredilere olan talebi giderek arttırdı. Bilindiği gibi bankalar konut, araç ve ihtiyaç kredisi olarak 3 farklı şekilde kredi vermektedir. Nakde sıkışan vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz uyguladığını araştırıyor. İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları;

9 Ocak 2021 Cumartesi bankaların güncel konut kredisi faiz oranları son zamanlarda vatandaşların en çok aradığı kredilerden birisi oldu. Evini değiştirmek isteyen vatandaşlar, 9 Ocak 2021 Cumartesi tarihli en uygun konut kredisi veren bankaları araştırmaya başladı. 9 Ocak 2021 Cumartesi Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel konut kredisi faiz oranları haberimizde.
İşte 9 Ocak 2021 ye ait en uygun konut kredisi veren bankalar listesi...

 

9 Ocak 2021 Cumartesi ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLAR

Konut kredisi: 1.65

Tüketici kredisi: 1.75

Taşıt kredisi: 1.75

9 Ocak 2021 Cumartesi HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.77

Taşıt kredisi: 1.77

Konut kredisi: 1.52

9 Ocak 2021 Cumartesi VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.59 (Yeni yıl kampanyası)

Taşıt kredisi: 1.57

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.49

9 Ocak 2021 Cumartesi İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.40

9 Ocak 2021 Cumartesi AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 2.09

İhtiyaç kredisi: 2.0

Taşıt kredisi: 1.51 (0 KM araç) - 1.53 (2. el araç)

Konut kredisi: 1.41

Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.09

9 Ocak 2021 Cumartesi GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlıyor

Konut kredisi: 1.49

Taşıt kredisi: 1.64

9 Ocak 2021 Cumartesi TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.35

Taşıt kredisi: 1.50

Konut kredisi: 1.49



Son Güncelleme: 09.01.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KrediFaizBanka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı
DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı
İş Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran kimdir?
İş Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran kimdir?
Devlet destekli çiftçilik teşvikleri 2021! Çiftçilik destekleri ve ödemeleri ne zaman olacak?
Devlet destekli çiftçilik teşvikleri 2021! Çiftçilik destekleri ve ödemeleri ne zaman olacak?
Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar
Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar
Bitcoin yeni rekora imza attı!
Bitcoin yeni rekora imza attı!
Halkbank'tan esnaflara müjde! 225 bin TL ve 60 ay vadeli kredi imkanı
Halkbank'tan esnaflara müjde! 225 bin TL ve 60 ay vadeli kredi imkanı

Popüler Haberler

BİM 9 Ocak 2021 Cumartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 9 Ocak 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 9 Ocak 2021 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 9 Ocak 2021 Cumartesi
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 9 Ocak 2021 Cumartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 9 Ocak 2021 Cumartesi
Nöbetçi Noter 10 Ocak 2021 Pazar açık noterler listesi - 10 Ocak 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Atv canlı yayın akışı 9 Ocak 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 9 Ocak 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 9 Ocak 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Ebabil kuşu nasıl bir kuştur? Kabe'yi tavaf eden ebabil kuşu özellikleri ve hikayesi
Yeni Hayat Fatma kimdir? Gerçek adı nedir? Begüm Akkaya hakkında bilgiler
Tv8 Survivor 2020 hangi günler yayınlanacak? Survivor 2020 yayın tarihleri ve saatleri
Ziraat Bankası dekont no nedir, nerede yazar? Ziraat Bankası dekont numarası alma
İŞKUR ev hanımlarına günlük 80 TL ödeyecek!
Show TV canlı yayın akışı 9 Ocak 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Devletten elektrik fatura desteği nasıl alınır? 2021 Elektrik faturası desteği sorgulama
Asgari ücretle çalışana 686 TL ek ödeme geliyor!
Alevlerin Ardından Çiçek karakterini kim canlandırıyor? Hazar Ergüçlü biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Kefaret Nil kimdir? Gerçek adı nedir? Ege Kökenli nereli, yaşı kaç?
TRT 1 canlı yayın akışı 9 Ocak 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.