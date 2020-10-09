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Bankaların güncel kredi faiz oranları 9 Ekim 2020 Cuma

Birçok kişinin merak ettiği 9 Ekim 2020 Cuma günü gündeme gelen Bankaların güncel kredi faiz oranları konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 09-10-2020 tarihli haberimizde Bankaların güncel kredi faiz oranları hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

09 Ekim 2020 Cuma 00:01
Bankaların güncel kredi faiz oranları 9 Ekim 2020 Cuma
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Son yıllarda artan ekonomik sorunlar birçok kişiyi kredi almaya itti. Özellikle koronavirüs salgını sonrası birçok kişi işsiz kalırken, nakit ihtiyacı ortaya çıktı. Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını banka kredileriyle gidermeye çalıştı.

Banka kredilerine olan bu rağbet ve devlet düzenlemeleriyle düşürülen faiz oranları kredilere olan talebi giderek arttırdı. Bilindiği gibi bankalar konut, araç ve ihtiyaç kredisi olarak 3 farklı şekilde kredi vermektedir. Nakde sıkışan vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz uyguladığını araştırıyor. İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları;

Ziraat Bankası   % 1,24   % 1,05   % 1,15

Halkbank             % 1,24   % 1,05   % 1,15

Vakıfbank           % 1,24   % 1,05   % 1,15


ICBC Turkey       % 1,16   % 1,08   % 1,13

Ziraat Katılım     % 1,24   % 1,09   % 1,17

Türkiye Finans Katılım Bankası   % 1,14   % 1,09   % 1,09

Odeabank          % 1,49   % 1,09   % 1,44

İş Bankası            % 1,30   % 1,15   % 1,20

Akbank % 1,61   % 1,19   % 1,45



Son Güncelleme: 09.10.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
KrediFaizBanka
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