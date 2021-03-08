İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

Bankaların güncel kredi faiz oranları 8 Mart 2021 Pazartesi

Okurlarımızın merakını uyandıran Bankaların güncel kredi faiz oranları haberimiz gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla 8 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de sıcak gelişmeleri hızlıca öğrenebilirsiniz.

08 Mart 2021 Pazartesi 00:02
Bankaların güncel kredi faiz oranları 8 Mart 2021 Pazartesi
Takip Et:

Son yıllarda artan ekonomik sorunlar birçok kişiyi kredi almaya itti. Özellikle koronavirüs salgını sonrası birçok kişi işsiz kalırken, nakit ihtiyacı ortaya çıktı. Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını banka kredileriyle gidermeye çalıştı.

Banka kredilerine olan bu rağbet ve devlet düzenlemeleriyle düşürülen faiz oranları kredilere olan talebi giderek arttırdı. Bilindiği gibi bankalar konut, araç ve ihtiyaç kredisi olarak 3 farklı şekilde kredi vermektedir. Nakde sıkışan vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz uyguladığını araştırıyor. İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları;

8 Mart 2021 Pazartesi bankaların güncel konut kredisi faiz oranları son zamanlarda vatandaşların en çok aradığı kredilerden birisi oldu. Evini değiştirmek isteyen vatandaşlar, 8 Mart 2021 Pazartesi tarihli en uygun konut kredisi veren bankaları araştırmaya başladı. 8 Mart 2021 Pazartesi Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel konut kredisi faiz oranları haberimizde.
İşte 8 Mart 2021 ye ait en uygun konut kredisi veren bankalar listesi...

 

8 Mart 2021 Pazartesi ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLAR

Konut kredisi: 1.37

Tüketici kredisi: 1.54

Taşıt kredisi: 1.54

8 Mart 2021 Pazartesi HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.60

Taşıt kredisi: 1.58

Konut kredisi: 1.47

8 Mart 2021 Pazartesi VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.52

Taşıt kredisi: 1.48

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.34

8 Mart 2021 Pazartesi İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.49

Ev kredisi: 1.40

8 Mart 2021 Pazartesi AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 2.03

İhtiyaç kredisi: 1.90

Taşıt kredisi:1.43

Konut kredisi: 1.34

Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.03

8 Mart 2021 Pazartesi GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 2.02

Konut kredisi: 1.41

Taşıt kredisi: 1.49

8 Mart 2021 Pazartesi TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.45

Taşıt kredisi: 1.49

Konut kredisi: 1.38



Son Güncelleme: 08.03.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KrediFaizBanka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bargello parfüm şubesi nasıl açılır? Bargello parfüm başvuru şartları belli oldu
Bargello parfüm şubesi nasıl açılır? Bargello parfüm başvuru şartları belli oldu
Bankaların şube kodu nedir? Nereden bulabilirim? Şube kodu öğrenme
Bankaların şube kodu nedir? Nereden bulabilirim? Şube kodu öğrenme
Belgesiz kredi imkânı sunan bankalar hangisidir?
Belgesiz kredi imkânı sunan bankalar hangisidir?
Konut kredisi hakkında bilinmeyenler ve konut kredileri hakkındaki sorular ve cevaplar
Konut kredisi hakkında bilinmeyenler ve konut kredileri hakkındaki sorular ve cevaplar
KOSGEB Destek Programları Yönetmenliği ve Destek Alabilecek Firmalar
KOSGEB Destek Programları Yönetmenliği ve Destek Alabilecek Firmalar
KOSGEB genç çiftçilere 30.000 TL hibe veriyor
KOSGEB genç çiftçilere 30.000 TL hibe veriyor

Popüler Haberler

Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 8 Mart 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 8 Mart 2021 Pazartesi
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 8 Mart 2021 Pazartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 8 Mart 2021 Pazartesi
Kanal D canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Atv canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Gelinim Mutfakta Gülcan nerede, yarışmaya ne zaman gelecek?
Elektrik yardımı nasıl alınır? Fatura yardımı başvuru işlemleri ve şartları
PS5 ne zaman çıkacak? PlayStation 5 çıkış tarihi belli oldu mu? Tanıtımı ne zaman yapılacak?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Leyla Feray kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
2021 Şubat İŞKUR kamu memuru ve kurum dışı güncel iş ilanları
SGK uzmanlarından aylık 40 TL ödeme yaparak erken emeklilik için formül ve şartlar
E-devlet ile kredi notu nasıl öğrenilir? 2021 Mart Ücretsiz Kredi notu sorgulama işlemleri
MYUH sınav konuları nelerdir? Sınavda sorulan sorular hangi konulardan çıkıyor?
Akrep dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Akrep dizisi oyuncu kadrosu
Akbank promosyon 2021 emekli promosyonu ne kadar? Kimler Akbank’tan emekli maaşı alabilir?
Çocuklarda ölüm aylığı hangi hallerde kesilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.