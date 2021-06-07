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Bankaların güncel kredi faiz oranları 7 Haziran 2021 Pazartesi

Merak uyandıran Bankaların güncel kredi faiz oranları haberinin devam eden gelişmelerinden haberdar olmak için siz de hemen 7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayına aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

07 Haziran 2021 Pazartesi 00:01
Bankaların güncel kredi faiz oranları 7 Haziran 2021 Pazartesi
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Son yıllarda artan ekonomik sorunlar birçok kişiyi kredi almaya itti. Özellikle koronavirüs salgını sonrası birçok kişi işsiz kalırken, nakit ihtiyacı ortaya çıktı. Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını banka kredileriyle gidermeye çalıştı.

Banka kredilerine olan bu rağbet ve devlet düzenlemeleriyle düşürülen faiz oranları kredilere olan talebi giderek arttırdı. Bilindiği gibi bankalar konut, araç ve ihtiyaç kredisi olarak 3 farklı şekilde kredi vermektedir. Nakde sıkışan vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz uyguladığını araştırıyor. İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları;

7 Haziran 2021 Pazartesi bankaların güncel konut kredisi faiz oranları son zamanlarda vatandaşların en çok aradığı kredilerden birisi oldu. Evini değiştirmek isteyen vatandaşlar, 7 Haziran 2021 Pazartesi tarihli en uygun konut kredisi veren bankaları araştırmaya başladı. 7 Haziran 2021 Pazartesi Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel konut kredisi faiz oranları haberimizde.

İşte 7 Haziran 2021 Pazartesi tarihine ait en uygun konut kredisi veren bankalar listesi...

7 Haziran 2021 Pazartesi ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLAR

Konut kredisi: 1.37

Tüketici kredisi: 1.51

Taşıt kredisi: 1.56

7 Haziran 2021 Pazartesi HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.51

Taşıt kredisi: 1.54

Konut kredisi: 1.38

7 Haziran 2021 Pazartesi VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.51

Taşıt kredisi: 1.50

Sarı Panjur Konut Kredisi: 1.32

7 Haziran 2021 Pazartesi İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.65

Taşıt kredisi: 1.55-1.60

Ev kredisi: 1.45

7 Haziran 2021 Pazartesi AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 2.03

İhtiyaç kredisi: 1.89

Taşıt kredisi: 1.65

Konut kredisi: 1.39

Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.03

7 Haziran 2021 Pazartesi GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.79

Konut kredisi: 1.46

Taşıt kredisi: 1.74

7 Haziran 2021 Pazartesi TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.45

Taşıt kredisi: 1.64

Konut kredisi: 1.75


Son Güncelleme: 07.06.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
KrediFaizBanka
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