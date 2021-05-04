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Bankaların güncel kredi faiz oranları 4 Mayıs 2021 Salı

Türkiye basınında hızlı bir şekilde dikkat odağı haline gelen Bankaların güncel kredi faiz oranları haberinin yeni gelişmelerini öğrenmek için, 4 Mayıs 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

04 Mayıs 2021 Salı 00:01
Bankaların güncel kredi faiz oranları 4 Mayıs 2021 Salı
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Son yıllarda artan ekonomik sorunlar birçok kişiyi kredi almaya itti. Özellikle koronavirüs salgını sonrası birçok kişi işsiz kalırken, nakit ihtiyacı ortaya çıktı. Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını banka kredileriyle gidermeye çalıştı.

Banka kredilerine olan bu rağbet ve devlet düzenlemeleriyle düşürülen faiz oranları kredilere olan talebi giderek arttırdı. Bilindiği gibi bankalar konut, araç ve ihtiyaç kredisi olarak 3 farklı şekilde kredi vermektedir. Nakde sıkışan vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz uyguladığını araştırıyor. İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları;

4 Mayıs 2021 Salı bankaların güncel konut kredisi faiz oranları son zamanlarda vatandaşların en çok aradığı kredilerden birisi oldu. Evini değiştirmek isteyen vatandaşlar, 4 Mayıs 2021 Salı 20.04.2021 tarihli en uygun konut kredisi veren bankaları araştırmaya başladı. 4 Mayıs 2021 Salı Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel konut kredisi faiz oranları haberimizde.
İşte 4 Mayıs 2021  20 Nisan tarihine  ait en uygun konut kredisi veren bankalar listesi...

 

4 Mayıs 2021 Salı 29 Nisan  ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLAR

Konut kredisi: 1.37

Tüketici kredisi: 1.54

Taşıt kredisi: 1.54

4 Mayıs 2021 Salı 29 Nisan  HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.51

Taşıt kredisi: 1.54

Konut kredisi: 1.58

4 Mayıs 2021 Salı  29 Nisan VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.51

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.32

4 Mayıs 2021 Salı 29 Nisan  İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.65

Taşıt kredisi: 1.55-1.60

Ev kredisi: 1.45

4 Mayıs 2021 Salı 29 Nisan  AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 2.03

İhtiyaç kredisi: 2.13

Taşıt kredisi:1.66

Konut kredisi: 1.41

Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.03

4 Mayıs 2021 Salı  29 Nisan GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 2.22

Konut kredisi: 1.79

Taşıt kredisi: 1.80

4 Mayıs 2021 Salı 29 Nisan  TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.45

Taşıt kredisi: 1.49

Konut kredisi: 1.38




Son Güncelleme: 04.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
KrediFaizBanka
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