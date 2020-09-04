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Bankaların güncel kredi faiz oranları 4 Eylül 2020 Cuma

Gündemi bir süredir meşgul eden Bankaların güncel kredi faiz oranları haberinin sıcak ayrıntıları basına aktarılmaya devam ederken, biz de 4 Eylül 2020 Cuma günü yayınlanan haberimizde güncel gelişmeleri paylaştık! Hemen 04.09.2020li haberimizden hakkında en yeni ayrıntıları edinebilirsiniz.

04 Eylül 2020 Cuma 00:00
Bankaların güncel kredi faiz oranları 4 Eylül 2020 Cuma
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Son yıllarda artan ekonomik sorunlar birçok kişiyi kredi almaya itti. Özellikle koronavirüs salgını sonrası birçok kişi işsiz kalırken, nakit ihtiyacı ortaya çıktı. Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını banka kredileriyle gidermeye çalıştı.

Banka kredilerine olan bu rağbet ve devlet düzenlemeleriyle düşürülen faiz oranları kredilere olan talebi giderek arttırdı. Bilindiği gibi bankalar konut, araç ve ihtiyaç kredisi olarak 3 farklı şekilde kredi vermektedir. Nakde sıkışan vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz uyguladığını araştırıyor. İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları;

Ziraat Bankası   % 1,24   % 1,05   % 1,15

Halkbank             % 1,24   % 1,05   % 1,15

Vakıfbank           % 1,24   % 1,05   % 1,15


ICBC Turkey       % 1,16   % 1,08   % 1,13

Ziraat Katılım     % 1,24   % 1,09   % 1,17

Türkiye Finans Katılım Bankası   % 1,14   % 1,09   % 1,09

Odeabank          % 1,49   % 1,09   % 1,44

İş Bankası            % 1,30   % 1,15   % 1,20

Akbank % 1,61   % 1,19   % 1,45



Son Güncelleme: 04.09.2020 00:00
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Anahtar Kelimeler:
KrediFaizBanka
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