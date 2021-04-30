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Bankaların güncel kredi faiz oranları 30 Nisan 2021 Cuma

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen Bankaların güncel kredi faiz oranları haberinde sular durulmuyor. Siz de hemen 30 Nisan 2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

30 Nisan 2021 Cuma 00:02
Bankaların güncel kredi faiz oranları 30 Nisan 2021 Cuma
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Son yıllarda artan ekonomik sorunlar birçok kişiyi kredi almaya itti. Özellikle koronavirüs salgını sonrası birçok kişi işsiz kalırken, nakit ihtiyacı ortaya çıktı. Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını banka kredileriyle gidermeye çalıştı.

Banka kredilerine olan bu rağbet ve devlet düzenlemeleriyle düşürülen faiz oranları kredilere olan talebi giderek arttırdı. Bilindiği gibi bankalar konut, araç ve ihtiyaç kredisi olarak 3 farklı şekilde kredi vermektedir. Nakde sıkışan vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz uyguladığını araştırıyor. İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları;

30 Nisan 2021 Cuma bankaların güncel konut kredisi faiz oranları son zamanlarda vatandaşların en çok aradığı kredilerden birisi oldu. Evini değiştirmek isteyen vatandaşlar, 30 Nisan 2021 Cuma 20.04.2021 tarihli en uygun konut kredisi veren bankaları araştırmaya başladı. 30 Nisan 2021 Cuma Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel konut kredisi faiz oranları haberimizde.
İşte 30 Nisan 2021  20 Nisan tarihine  ait en uygun konut kredisi veren bankalar listesi...

 

30 Nisan 2021 Cuma 29 Nisan  ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLAR

Konut kredisi: 1.37

Tüketici kredisi: 1.54

Taşıt kredisi: 1.54

30 Nisan 2021 Cuma 29 Nisan  HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.51

Taşıt kredisi: 1.54

Konut kredisi: 1.58

30 Nisan 2021 Cuma  29 Nisan VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.51

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.32

30 Nisan 2021 Cuma 29 Nisan  İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.65

Taşıt kredisi: 1.55-1.60

Ev kredisi: 1.45

30 Nisan 2021 Cuma 29 Nisan  AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 2.03

İhtiyaç kredisi: 2.13

Taşıt kredisi:1.66

Konut kredisi: 1.41

Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.03

30 Nisan 2021 Cuma  29 Nisan GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 2.22

Konut kredisi: 1.79

Taşıt kredisi: 1.80

30 Nisan 2021 Cuma 29 Nisan  TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.45

Taşıt kredisi: 1.49

Konut kredisi: 1.38




Son Güncelleme: 30.04.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
KrediFaizBanka
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