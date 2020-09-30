İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İstanbul'da botoks sonrasında hayatını kaybeden genç kadının halsiz görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
İstanbul'da botoks sonrasında hayatını kaybeden...
Bebek'te skandal partinin yapıldığı iş yerinin mühürlenmesi için işlem başlatıldı
Bebek'te skandal partinin yapıldığı iş...
Suriyeli Çocukları dilendiren çete çökertildi
Son Dakika
Suriyeli Çocukları dilendiren çete çökertildi
Yıllık izinlerde hafta sonları sayılmayacak! Memurlara müjde Resmi Gazetede!
Son Dakika
Yıllık izinlerde hafta sonları sayılmayacak!...

Bankaların güncel kredi faiz oranları 30 Eylül 2020 Çarşamba

Bankaların güncel kredi faiz oranları haberinin gündeme gelmesinin ardından okurlarımızın birçoğu tarafından merak edilen ayrıntılara yer verdiğimiz 30 Eylül 2020 Çarşamba tarihli haberimizden yeni detayları da öğrenebilirsiniz.

30 Eylül 2020 Çarşamba 00:01
Bankaların güncel kredi faiz oranları 30 Eylül 2020 Çarşamba
Takip Et:

Son yıllarda artan ekonomik sorunlar birçok kişiyi kredi almaya itti. Özellikle koronavirüs salgını sonrası birçok kişi işsiz kalırken, nakit ihtiyacı ortaya çıktı. Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını banka kredileriyle gidermeye çalıştı.

Banka kredilerine olan bu rağbet ve devlet düzenlemeleriyle düşürülen faiz oranları kredilere olan talebi giderek arttırdı. Bilindiği gibi bankalar konut, araç ve ihtiyaç kredisi olarak 3 farklı şekilde kredi vermektedir. Nakde sıkışan vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz uyguladığını araştırıyor. İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları;

Ziraat Bankası   % 1,24   % 1,05   % 1,15

Halkbank             % 1,24   % 1,05   % 1,15

Vakıfbank           % 1,24   % 1,05   % 1,15


ICBC Turkey       % 1,16   % 1,08   % 1,13

Ziraat Katılım     % 1,24   % 1,09   % 1,17

Türkiye Finans Katılım Bankası   % 1,14   % 1,09   % 1,09

Odeabank          % 1,49   % 1,09   % 1,44

İş Bankası            % 1,30   % 1,15   % 1,20

Akbank % 1,61   % 1,19   % 1,45



Son Güncelleme: 30.09.2020 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KrediFaizBanka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kredi kartı borcu olanlara yeniden yapılandırma imkanı!
Kredi kartı borcu olanlara yeniden yapılandırma imkanı!
Ziraat Bankası’ndan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi!
Ziraat Bankası’ndan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi!
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı

Popüler Haberler

Alışveriş kredisi ile ödeme nasıl yapılır? 2020 Alışveriş kredisi herkese çıkar mı?
Altın ne kadar oldu? 30 Eylül 2020 Çarşamba Güncel altın fiyatları 30 Eylül 2020 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 30 Eylül 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 30 Eylül 2020 Çarşamba indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 30 Eylül 2020 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 30 Eylül 2020 Çarşamba E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
TRR EBA Tv ders tekrarı saati 30 Eylül 2020 Çarşamba
Bankaların güncel kredi faiz oranları 30 Eylül 2020 Çarşamba
A101 Hafta Sonu İndirimleri Yayınlandı! 10 Eylül – 17 Eylül Eylül A101 Aktüel Ürünler Kataloğu
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 30 Eylül 2020 Çarşamba
15 maddelik yeni ekonomi paketi içeriği ne? Yeni ekonomi paketi maddelerinde kimleri kapsayan hangi maddeler bulunuyor?
Corona virüs salgını korunma yolları ve yanlış bilinenler hurafeler! Koronavirüs belirtileri nelerdir?
20 Bin Ek öğretmen ataması hangi branşlara ne kadar atama yapılacak?
İcradan araba nasıl alınır? İcradan satılık araba almanın şartları ve masrafları
Hangi hastalık malulen emeklilik için yeterlidir? Malulen emeklilik şartları 2020
SGK'dan 2200 TL ödeme müjdesi!
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 29 Eylül 2020 Salı Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
E-Devlet ile Sosyal Yardım Parası başvurusu nasıl yapılır? 2020 Sosyal yardım maddi destek başvuru şartları
Engelli sağlık kurulu raporu yenileme nasıl yapılır? 2020 Engelli sağlık kurulu raporu yenilemek için istenen belgeler nelerdir?
Hangi aile hekimine bağlıyım sorgulama işlemleri
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli , kaç Yaşında?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.