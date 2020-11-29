İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme videosu ile sosyal medyayı salladı
Son Dakika
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme...
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı 40’a yükseldi
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı...
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
Mersin'de korkutan patlama
Son Dakika
Mersin'de korkutan patlama

Bankaların güncel kredi faiz oranları 29 Kasım 2020 Pazar

Bankaların güncel kredi faiz oranları haberi, yayına girdiği ilk günden beri büyük merak uyandırırken, habere dair yeni gelişmeler de 29.11.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyarak tüm gelişmeleri öğrenin.

29 Kasım 2020 Pazar 00:00
Bankaların güncel kredi faiz oranları 29 Kasım 2020 Pazar
Takip Et:

Son yıllarda artan ekonomik sorunlar birçok kişiyi kredi almaya itti. Özellikle koronavirüs salgını sonrası birçok kişi işsiz kalırken, nakit ihtiyacı ortaya çıktı. Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını banka kredileriyle gidermeye çalıştı.

Banka kredilerine olan bu rağbet ve devlet düzenlemeleriyle düşürülen faiz oranları kredilere olan talebi giderek arttırdı. Bilindiği gibi bankalar konut, araç ve ihtiyaç kredisi olarak 3 farklı şekilde kredi vermektedir. Nakde sıkışan vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz uyguladığını araştırıyor. İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları;

Ziraat Bankası   % 1,24   % 1,05   % 1,15

Halkbank             % 1,24   % 1,05   % 1,15

Vakıfbank           % 1,24   % 1,05   % 1,15

ICBC Turkey       % 1,16   % 1,08   % 1,13

Ziraat Katılım     % 1,24   % 1,09   % 1,17

Türkiye Finans Katılım Bankası   % 1,14   % 1,09   % 1,09

Odeabank          % 1,49   % 1,09   % 1,44

İş Bankası            % 1,30   % 1,15   % 1,20

Akbank % 1,61   % 1,19   % 1,45



Son Güncelleme: 29.11.2020 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KrediFaizBanka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tarihi rekor kırdı!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tarihi rekor kırdı!
5000 TL en uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar listesi ve faiz oranları
5000 TL en uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar listesi ve faiz oranları
Kredi ve mevduat faizleri artmaya devam ediyor!
Kredi ve mevduat faizleri artmaya devam ediyor!
Halkbank sosyal hayatı destekleme projesi kapsamında 10 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor
Halkbank sosyal hayatı destekleme projesi kapsamında 10 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor
Kart hamili kime denir, nerede yazar?
Kart hamili kime denir, nerede yazar?
Evlenmek isteyen ancak parası olmayanlara devlet desteği
Evlenmek isteyen ancak parası olmayanlara devlet desteği

Popüler Haberler

Bugün gram altın ne kadar oldu? 29 Kasım 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 29 Kasım 2020 Pazar indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 29 Kasım 2020 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller 29 Kasım 2020 Pazar - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 29 Kasım 2020 Pazar Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 29 Kasım 2020 Pazar
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 29 Kasım 2020 Pazar
Bankaların güncel kredi faiz oranları 29 Kasım 2020 Pazar
Kamera Arkası sunucusu Beyza Şekerci kimdir? Beyza Şekerci biyografisi ve rol aldığı yapımlar
TRT 1 yeni dizisi Türkan Hanımın Konağı nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı çekim mekanları belli oldu
Trendyol indirim kodu veya kuponu nasıl kullanılır, alışverişte ne kadar etkili olur?
Boşanma davası nasıl açılabilir? En hızlı boşanma için nasıl dava açılmalı?
Angelina Jolie Maleficent: Mistress of Darkness filmi fragmanı yayınlandı
Abdest alırken nelere dikkat edilmeli
Ziraat Bankası borç transfer ve borç kapatma kredileri veriyor! Gerekli belgeler ve başvuru şartları
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 29 Kasım 2020 Pazar canlı maç yayın saatleri
Telefon ile Özel Güvenlik Kimlik kartı sorgulama işlemleri
MasterChef Uğur yarışmadan ayrıldı mı, diskalifiye oldu mu? MasterChef Uğur Yılmaz Deniz neden diskalifiye edildi?
Vergi ve cezaları 2021 artış oranı kaç oldu?
Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı şifresiz canlı veren yabancı kanallar listesi (FB - BJK şifresiz yayınlar)
Hafta sonu marketler açık mı, marketler saat kaça kadar açık?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.