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Bankaların güncel kredi faiz oranları 27 Mayıs 2021 Perşembe

Türkiye’de haberleri yakından takip edenler tarafından mercek altına alınan Bankaların güncel kredi faiz oranları haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde. 27.05.2021 tarihinde yayınladığımız haberimize göz atarak siz de bu yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

27 Mayıs 2021 Perşembe 00:02
Bankaların güncel kredi faiz oranları 27 Mayıs 2021 Perşembe
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Son yıllarda artan ekonomik sorunlar birçok kişiyi kredi almaya itti. Özellikle koronavirüs salgını sonrası birçok kişi işsiz kalırken, nakit ihtiyacı ortaya çıktı. Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını banka kredileriyle gidermeye çalıştı.

Banka kredilerine olan bu rağbet ve devlet düzenlemeleriyle düşürülen faiz oranları kredilere olan talebi giderek arttırdı. Bilindiği gibi bankalar konut, araç ve ihtiyaç kredisi olarak 3 farklı şekilde kredi vermektedir. Nakde sıkışan vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz uyguladığını araştırıyor. İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları;

27 Mayıs 2021 Perşembe bankaların güncel konut kredisi faiz oranları son zamanlarda vatandaşların en çok aradığı kredilerden birisi oldu. Evini değiştirmek isteyen vatandaşlar, 27 Mayıs 2021 Perşembe tarihli en uygun konut kredisi veren bankaları araştırmaya başladı. 27 Mayıs 2021 Perşembe Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel konut kredisi faiz oranları haberimizde.

İşte 27 Mayıs 2021 Perşembe tarihine ait en uygun konut kredisi veren bankalar listesi...

27 Mayıs 2021 Perşembe ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLAR

Konut kredisi: 1.37

Tüketici kredisi: 1.51

Taşıt kredisi: 1.56

27 Mayıs 2021 Perşembe HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.51

Taşıt kredisi: 1.54

Konut kredisi: 1.38

27 Mayıs 2021 Perşembe VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.51

Taşıt kredisi: 1.50

Sarı Panjur Konut Kredisi: 1.32

27 Mayıs 2021 Perşembe İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.65

Taşıt kredisi: 1.55-1.60

Ev kredisi: 1.45

27 Mayıs 2021 Perşembe AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 2.03

İhtiyaç kredisi: 1.89

Taşıt kredisi: 1.65

Konut kredisi: 1.39

Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.03

27 Mayıs 2021 Perşembe GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.79

Konut kredisi: 1.46

Taşıt kredisi: 1.74

27 Mayıs 2021 Perşembe TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.45

Taşıt kredisi: 1.64

Konut kredisi: 1.75


Son Güncelleme: 27.05.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
KrediFaizBanka
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