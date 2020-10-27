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Bankaların güncel kredi faiz oranları 27 Ekim 2020 Salı

Türkiye basınında da oldukça dikkat çeken Bankaların güncel kredi faiz oranları haberine dair en yeni ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Bankaların güncel kredi faiz oranları konusunda merak ettiğiniz tüm yeni gelişmelerden 27 Ekim 2020 Salı tarihli haberimizi okuyarak haberdar olabilirsiniz.

27 Ekim 2020 Salı 00:00
Bankaların güncel kredi faiz oranları 27 Ekim 2020 Salı
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Son yıllarda artan ekonomik sorunlar birçok kişiyi kredi almaya itti. Özellikle koronavirüs salgını sonrası birçok kişi işsiz kalırken, nakit ihtiyacı ortaya çıktı. Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını banka kredileriyle gidermeye çalıştı.

Banka kredilerine olan bu rağbet ve devlet düzenlemeleriyle düşürülen faiz oranları kredilere olan talebi giderek arttırdı. Bilindiği gibi bankalar konut, araç ve ihtiyaç kredisi olarak 3 farklı şekilde kredi vermektedir. Nakde sıkışan vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz uyguladığını araştırıyor. İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları;

Ziraat Bankası   % 1,24   % 1,05   % 1,15

Halkbank             % 1,24   % 1,05   % 1,15

Vakıfbank           % 1,24   % 1,05   % 1,15


ICBC Turkey       % 1,16   % 1,08   % 1,13

Ziraat Katılım     % 1,24   % 1,09   % 1,17

Türkiye Finans Katılım Bankası   % 1,14   % 1,09   % 1,09

Odeabank          % 1,49   % 1,09   % 1,44

İş Bankası            % 1,30   % 1,15   % 1,20

Akbank % 1,61   % 1,19   % 1,45



Son Güncelleme: 27.10.2020 00:00
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Anahtar Kelimeler:
KrediFaizBanka
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