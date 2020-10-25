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Bankaların güncel kredi faiz oranları 25 Ekim 2020 Pazar

Gündemde ilgi odağı haline gelen 25 Ekim 2020 tarihli Bankaların güncel kredi faiz oranları haberi yeni ayrıntılarla basında yer almaya devam ediyor. Hemen şimdi 25-10-2020 tarihli haberimizi okuyarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

25 Ekim 2020 Pazar 00:00
Bankaların güncel kredi faiz oranları 25 Ekim 2020 Pazar
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Son yıllarda artan ekonomik sorunlar birçok kişiyi kredi almaya itti. Özellikle koronavirüs salgını sonrası birçok kişi işsiz kalırken, nakit ihtiyacı ortaya çıktı. Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını banka kredileriyle gidermeye çalıştı.

Banka kredilerine olan bu rağbet ve devlet düzenlemeleriyle düşürülen faiz oranları kredilere olan talebi giderek arttırdı. Bilindiği gibi bankalar konut, araç ve ihtiyaç kredisi olarak 3 farklı şekilde kredi vermektedir. Nakde sıkışan vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz uyguladığını araştırıyor. İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları;

Ziraat Bankası   % 1,24   % 1,05   % 1,15

Halkbank             % 1,24   % 1,05   % 1,15

Vakıfbank           % 1,24   % 1,05   % 1,15


ICBC Turkey       % 1,16   % 1,08   % 1,13

Ziraat Katılım     % 1,24   % 1,09   % 1,17

Türkiye Finans Katılım Bankası   % 1,14   % 1,09   % 1,09

Odeabank          % 1,49   % 1,09   % 1,44

İş Bankası            % 1,30   % 1,15   % 1,20

Akbank % 1,61   % 1,19   % 1,45



Son Güncelleme: 25.10.2020 00:00
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Anahtar Kelimeler:
KrediFaizBanka
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