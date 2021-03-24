İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç
Son Dakika
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor!...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...

Bankaların güncel kredi faiz oranları 24 Mart 2021 Çarşamba

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan Bankaların güncel kredi faiz oranları hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 24.03.2021 tarihli haberimizde paylaştık.

24 Mart 2021 Çarşamba 00:02
Bankaların güncel kredi faiz oranları 24 Mart 2021 Çarşamba
Takip Et:

Son yıllarda artan ekonomik sorunlar birçok kişiyi kredi almaya itti. Özellikle koronavirüs salgını sonrası birçok kişi işsiz kalırken, nakit ihtiyacı ortaya çıktı. Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını banka kredileriyle gidermeye çalıştı.

Banka kredilerine olan bu rağbet ve devlet düzenlemeleriyle düşürülen faiz oranları kredilere olan talebi giderek arttırdı. Bilindiği gibi bankalar konut, araç ve ihtiyaç kredisi olarak 3 farklı şekilde kredi vermektedir. Nakde sıkışan vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz uyguladığını araştırıyor. İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları;

24 Mart 2021 Çarşamba bankaların güncel konut kredisi faiz oranları son zamanlarda vatandaşların en çok aradığı kredilerden birisi oldu. Evini değiştirmek isteyen vatandaşlar, 24 Mart 2021 Çarşamba tarihli en uygun konut kredisi veren bankaları araştırmaya başladı. 24 Mart 2021 Çarşamba Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel konut kredisi faiz oranları haberimizde.
İşte 24 Mart 2021 ye ait en uygun konut kredisi veren bankalar listesi...

 

24 Mart 2021 Çarşamba ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLAR

Konut kredisi: 1.37

Tüketici kredisi: 1.58

Taşıt kredisi: 1.54

24 Mart 2021 Çarşamba HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.51

Taşıt kredisi: 1.54

Konut kredisi: 1.38

24 Mart 2021 Çarşamba VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.42

Taşıt kredisi: 1.34

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.32

24 Mart 2021 Çarşamba İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.40

24 Mart 2021 Çarşamba AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 2.03

İhtiyaç kredisi: 1.91

Taşıt kredisi:1.43

Konut kredisi: 1.34

Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.03

24 Mart 2021 Çarşamba GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 2.02

Konut kredisi: 1.41

Taşıt kredisi: 1.49

24 Mart 2021 Çarşamba TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.45

Taşıt kredisi: 1.49

Konut kredisi: 1.38



Son Güncelleme: 24.03.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KrediFaizBanka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Waves Coin nedir, nasıl alınır? Waves platdormu hakkında bilgiler
Waves Coin nedir, nasıl alınır? Waves platdormu hakkında bilgiler
Fındık fiyatları 23 Mart 2021 Salı Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?
Fındık fiyatları 23 Mart 2021 Salı Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?
TOKİ 2021 ucuz konut başvuruları ne zaman başlıyor? TOKİ ön şartsız ve kurasız konut başvuru şartları
TOKİ 2021 ucuz konut başvuruları ne zaman başlıyor? TOKİ ön şartsız ve kurasız konut başvuru şartları
Kripto paralarda son durum ne? 23 Mart 2021 Salı BTC ve güncel kripto fiyatları
Kripto paralarda son durum ne? 23 Mart 2021 Salı BTC ve güncel kripto fiyatları
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 23 Mart 2021 Salı 1 BTC kaç tl oldu?
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 23 Mart 2021 Salı 1 BTC kaç tl oldu?
Borsa devre kesici ve BİST devre kesici kaç dakika sürer?
Borsa devre kesici ve BİST devre kesici kaç dakika sürer?

Popüler Haberler

MSÜ hava harp okuluna nasıl girilir? 2021 MSÜ Hava Harp Okulu giriş şartları
Milangaz küçük tüp ne kadar oldu? 2021 Boylarına göre tüp fiyatları
Survivor 2021 23 Mart kim elendi, kim gitti? Exxen Survivor 11. hatfa SMS sıralaması
Survivor’da kim elendi, kim gitti? 23 Mart 2021 Survivor SMS sıralaması elenen isim
Survivor 2021 11. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? 23 Mart Salı Survivor SMS sıralaması
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 24 Mart 2021 Çarşamba 1 BTC kaç tl oldu?
Emlak Vergisi nasıl ödenir? 2021 internetten online emlak vergisi ödeme
10000 tl ayda kaç lira faiz getirir? Bankaların mevduat faiz oranları
Engelli sağlık kurulu raporu sorgulama işlemleri nereden yapılır? 2021 E-devlet Engelli sağlık kurulu raporu sorgulaması
TV8 Survivor Ekstra programını sunan Melisa Emirbayer Kimdir?
Show TV canlı yayın akışı 19 Mart 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Pandemi Sosyal yardım nakit ödemeleri 3. kez ne zaman yapılacak?
Akrep dizisinde Berna karakterine Başak Daşman hayat veriyor
Sefirin Kızı 45. bölüm Star TV canlı izle - 22 Mart 2021 Pazartesi tek parça Sefirin Kızı yeni son bölüm izle
Galatasaray adası nerededir? Galatasaray adasına nasıl gidilir?
Waves Coin nedir, nasıl alınır? Waves platdormu hakkında bilgiler
Kripto paralarda son durum ne? 24 Mart 2021 Çarşamba BTC ve güncel kripto fiyatları
Masumlar Apartmanında çalan Derinden şarkısı kim söylüyor, sözleri neler?
Kanal D canlı yayın akışı 24 Mart 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
ClubHouse çöktü mü, neden giriş yapılamıyor?
Güncel gümüş fiyatları 24 Mart 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.