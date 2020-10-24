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Bankaların güncel kredi faiz oranları 24 Ekim 2020 Cumartesi

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan Bankaların güncel kredi faiz oranları ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 24 Ekim 2020 Cumartesi tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek Bankaların güncel kredi faiz oranları hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

24 Ekim 2020 Cumartesi 00:01
Bankaların güncel kredi faiz oranları 24 Ekim 2020 Cumartesi
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Son yıllarda artan ekonomik sorunlar birçok kişiyi kredi almaya itti. Özellikle koronavirüs salgını sonrası birçok kişi işsiz kalırken, nakit ihtiyacı ortaya çıktı. Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını banka kredileriyle gidermeye çalıştı.

Banka kredilerine olan bu rağbet ve devlet düzenlemeleriyle düşürülen faiz oranları kredilere olan talebi giderek arttırdı. Bilindiği gibi bankalar konut, araç ve ihtiyaç kredisi olarak 3 farklı şekilde kredi vermektedir. Nakde sıkışan vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz uyguladığını araştırıyor. İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları;

Ziraat Bankası   % 1,24   % 1,05   % 1,15

Halkbank             % 1,24   % 1,05   % 1,15

Vakıfbank           % 1,24   % 1,05   % 1,15


ICBC Turkey       % 1,16   % 1,08   % 1,13

Ziraat Katılım     % 1,24   % 1,09   % 1,17

Türkiye Finans Katılım Bankası   % 1,14   % 1,09   % 1,09

Odeabank          % 1,49   % 1,09   % 1,44

İş Bankası            % 1,30   % 1,15   % 1,20

Akbank % 1,61   % 1,19   % 1,45



Son Güncelleme: 24.10.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
KrediFaizBanka
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