İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...
İzmir'de bir kişi gürültü yapan komşusunu bıçakladı
İzmir'de bir kişi gürültü yapan...

Bankaların güncel kredi faiz oranları 23 Eylül 2020 Çarşamba

Birçok kişinin merak ettiği Bankaların güncel kredi faiz oranları haberinin yeni ayrıntıları, paylaşılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 23 Eylül 2020 Çarşamba günü yayınlanan haberimizi inceleyerek, konusunda merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

23 Eylül 2020 Çarşamba 00:00
Bankaların güncel kredi faiz oranları 23 Eylül 2020 Çarşamba
Takip Et:

Son yıllarda artan ekonomik sorunlar birçok kişiyi kredi almaya itti. Özellikle koronavirüs salgını sonrası birçok kişi işsiz kalırken, nakit ihtiyacı ortaya çıktı. Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını banka kredileriyle gidermeye çalıştı.

Banka kredilerine olan bu rağbet ve devlet düzenlemeleriyle düşürülen faiz oranları kredilere olan talebi giderek arttırdı. Bilindiği gibi bankalar konut, araç ve ihtiyaç kredisi olarak 3 farklı şekilde kredi vermektedir. Nakde sıkışan vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz uyguladığını araştırıyor. İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları;

Ziraat Bankası   % 1,24   % 1,05   % 1,15

Halkbank             % 1,24   % 1,05   % 1,15

Vakıfbank           % 1,24   % 1,05   % 1,15


ICBC Turkey       % 1,16   % 1,08   % 1,13

Ziraat Katılım     % 1,24   % 1,09   % 1,17

Türkiye Finans Katılım Bankası   % 1,14   % 1,09   % 1,09

Odeabank          % 1,49   % 1,09   % 1,44

İş Bankası            % 1,30   % 1,15   % 1,20

Akbank % 1,61   % 1,19   % 1,45



Son Güncelleme: 23.09.2020 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KrediFaizBanka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziraat Bankası’ndan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi!
Ziraat Bankası’ndan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi!
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
Kredi Kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi! Kredi Kart borcunuzu yapılandırma imkanı!
Kredi Kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi! Kredi Kart borcunuzu yapılandırma imkanı!

Popüler Haberler

Bankaların güncel kredi faiz oranları 23 Eylül 2020 Çarşamba
A101 aktüel ürünlerde ne var? 10 Eylül – 17 Eylül Eylül 2020 indirimli ürün kataloğu
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 23 Eylül 2020 Çarşamba
Engelli maaşı için gerekenler ve gerekli evraklar neler? 2020 Engelli maaşı hakkında bilgi
Emlak vergisinden kimler muaf olabilir? Ödenmiş emlak vergileri geri alınabilirmi?
Türkiye illeri plaka kodları sıralaması! Hangi şehirin plakası kaçla başlıyor?
Rüyada civciv görmek ne anlama gelir? Rüyada civciv görmek görmenin anlamı
0 faizli hayvancılık kredileri ziraat bankası 2020
2 bin 100 TL emekli olamamış kişiler ödemesi için ne yapmak gerekir? Kimler 2 bin 100 TL para alabilir?
Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? 12 ay geri ödemesiz dönem kalktı mı? 22 Eylül 2020 Salı konut kredisi yeni faiz oranları
Diş kaplama güncel ücretleri ne kadar oldu? Porselen zirkonyum seramik laminate gibi diş kaplama yöntemleri Diş kaplama işlemiyle ve fiyatları
E-haciz nasıl ve nerden öğrenilir? Banka hesabı E-Haciz sorgulama
Ücretsiz maske başvurusu nasıl nereden yapılır? E-devlet ücretsiz maske başvurusu yapma
Doya Doya Moda kim elendi? 17 Ocak Doya Doya Moda haftanın birincisi kim ve eleneni kim oldu?
Zemheri ne demektir? TDK Zemheri kelimesi ne anlama geliyor?
Süper emeklilik nasıl olunur? 2020 Süper emeklilik yasası nedir?
Volvo XC90 teknik özellikleri nelerdir? 2020
Bim'de satılan Bilicra akıllı çocuk saati nasıl alınır mı? Bilicra akıllı çocuk saati inceleme ve kullanıcı yorumları
Toki evalırken kredi nasıl çekilir? 2020 Toki için kredi veren bankalar hangileridir?
Emekli maaşım nasıl artar? 2020 Emekli maaşını yüksek almanın yolları
Çukur yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Çukur 4. sezon yeni ve ayrılan oyuncuları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.