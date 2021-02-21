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Bankaların güncel kredi faiz oranları 21 Şubat 2021 Pazar

Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken Bankaların güncel kredi faiz oranları haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. Bankaların güncel kredi faiz oranları haberinin en güncel ayrıntılarıyla ilgili bilgileri paylaştığımız 21 Şubat 2021 Pazar tarihli haberimizden sıcak gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

21 Şubat 2021 Pazar 00:05
Bankaların güncel kredi faiz oranları 21 Şubat 2021 Pazar
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Son yıllarda artan ekonomik sorunlar birçok kişiyi kredi almaya itti. Özellikle koronavirüs salgını sonrası birçok kişi işsiz kalırken, nakit ihtiyacı ortaya çıktı. Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını banka kredileriyle gidermeye çalıştı.

Banka kredilerine olan bu rağbet ve devlet düzenlemeleriyle düşürülen faiz oranları kredilere olan talebi giderek arttırdı. Bilindiği gibi bankalar konut, araç ve ihtiyaç kredisi olarak 3 farklı şekilde kredi vermektedir. Nakde sıkışan vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz uyguladığını araştırıyor. İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları;

21 Şubat 2021 Pazar bankaların güncel konut kredisi faiz oranları son zamanlarda vatandaşların en çok aradığı kredilerden birisi oldu. Evini değiştirmek isteyen vatandaşlar, 21 Şubat 2021 Pazar tarihli en uygun konut kredisi veren bankaları araştırmaya başladı. 21 Şubat 2021 Pazar Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel konut kredisi faiz oranları haberimizde.
İşte 21 Şubat 2021 ye ait en uygun konut kredisi veren bankalar listesi...

 

21 Şubat 2021 Pazar ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLAR

Konut kredisi: 1.52

Tüketici kredisi: 1.68

Taşıt kredisi: 1.64

21 Şubat 2021 Pazar HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.60 (Hızlı ihtiyaç kredisi)

Taşıt kredisi: 1.58

Konut kredisi: 1.42

21 Şubat 2021 Pazar VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.52

Taşıt kredisi: 1.48

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.40

21 Şubat 2021 Pazar İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.40

21 Şubat 2021 Pazar AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 2.03

İhtiyaç kredisi: 1.96

Taşıt kredisi: 1.51 (0 KM araç) - 1.53 (2. el araç)

Konut kredisi: 1.39

Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.03

21 Şubat 2021 Pazar GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlıyor

Konut kredisi: 1.45

Taşıt kredisi: 1.49'dan başlıyor

21 Şubat 2021 Pazar TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.45

Taşıt kredisi: 1.49

Konut kredisi: 1.40



Son Güncelleme: 21.02.2021 00:05
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Anahtar Kelimeler:
KrediFaizBanka
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