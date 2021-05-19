İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Bankaların güncel kredi faiz oranları 19 Mayıs 2021 Çarşamba

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan Bankaların güncel kredi faiz oranları hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 19 Mayıs günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, konusunda yeni bilgileri edinin.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 00:01
Bankaların güncel kredi faiz oranları 19 Mayıs 2021 Çarşamba
Takip Et:

Son yıllarda artan ekonomik sorunlar birçok kişiyi kredi almaya itti. Özellikle koronavirüs salgını sonrası birçok kişi işsiz kalırken, nakit ihtiyacı ortaya çıktı. Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını banka kredileriyle gidermeye çalıştı.

Banka kredilerine olan bu rağbet ve devlet düzenlemeleriyle düşürülen faiz oranları kredilere olan talebi giderek arttırdı. Bilindiği gibi bankalar konut, araç ve ihtiyaç kredisi olarak 3 farklı şekilde kredi vermektedir. Nakde sıkışan vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz uyguladığını araştırıyor. İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları;

19 Mayıs 2021 Çarşamba bankaların güncel konut kredisi faiz oranları son zamanlarda vatandaşların en çok aradığı kredilerden birisi oldu. Evini değiştirmek isteyen vatandaşlar, 19 Mayıs 2021 Çarşamba tarihli en uygun konut kredisi veren bankaları araştırmaya başladı. 19 Mayıs 2021 Çarşamba Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel konut kredisi faiz oranları haberimizde.
İşte 19 Mayıs 2021   tarihine  ait en uygun konut kredisi veren bankalar listesi...

 

19 Mayıs 2021 Çarşamba  ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLAR

Konut kredisi: 1.37

Tüketici kredisi: 1.51

Taşıt kredisi: 1.54

19 Mayıs 2021 Çarşamba HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.51

Taşıt kredisi: 1.54

Konut kredisi: 1.38

19 Mayıs 2021 Çarşamba  VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.51

Taşıt kredisi: 1.50

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.32

19 Mayıs 2021 Çarşamba  İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.65

Taşıt kredisi: 1.55-1.60

Ev kredisi: 1.45

19 Mayıs 2021 Çarşamba AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 2.03

İhtiyaç kredisi: 2.15

Taşıt kredisi: 1.69

Konut kredisi: 1.39

Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.03

19 Mayıs 2021 Çarşamba  GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.96

Konut kredisi: 1.79

Taşıt kredisi: 1.74

19 Mayıs 2021 Çarşamba TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.45

Taşıt kredisi: 1.64

Konut kredisi: 1.75


Son Güncelleme: 19.05.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KrediFaizBanka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lever coin nedir? LEV Token açıklaması
Lever coin nedir? LEV Token açıklaması
GLOBEDX coin nedir? GDT Token açıklaması
GLOBEDX coin nedir? GDT Token açıklaması
NFTMart coin nedir? NMT Token açıklaması
NFTMart coin nedir? NMT Token açıklaması
Hangi esnaflara karşılıksız hibe desteği verilecek? 3 bin liralık ve 5 bin liralık hibe ödemesi kimlere yapılacak?
Hangi esnaflara karşılıksız hibe desteği verilecek? 3 bin liralık ve 5 bin liralık hibe ödemesi kimlere yapılacak?
Ekonomide YTD kısaltmasının açılımı nedir, YTD ne anlama geliyor?
Ekonomide YTD kısaltmasının açılımı nedir, YTD ne anlama geliyor?
Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL Hibe Destek Başvurusu nasıl yapılır? Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL Hibe Destek için şartlar nelerdir? Pandemi destek parası 3.000 TL ile 5.000 TL kimlere veriliyor?
Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL Hibe Destek Başvurusu nasıl yapılır? Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL Hibe Destek için şartlar nelerdir? Pandemi destek parası 3.000 TL ile 5.000 TL kimlere veriliyor?

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 19 Mayıs 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 19 Mayıs 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 19 Mayıs 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim indirimli ürünler kataloğu 19 Mayıs 2021 Çarşamba indirim fırsatları
Güncel gümüş fiyatları 19 Mayıs 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
19 Mayıs 2021 Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası ödemeleri hesaplara yatmaya başladı mı?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 19 Mayıs 2021 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 19 Mayıs 2021 Çarşamba
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 19 Mayıs 2021 Çarşamba
Bankaların güncel kredi faiz oranları 19 Mayıs 2021 Çarşamba
TRT 1 canlı yayın akışı 19 Mayıs 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Merve Dinçkol kimdir? Kanal D Haftas onu haber sunucusu Merve Dinçkol hakkında bilgiler
Beni Bırakma yeni bölüm neden yok? ATV Beni Bırakma yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?
Doğduğun Ev Kaderindir Burhan kimdir? Teoman Kumbaracıbaşı rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Aşı Kimliği nedir, nereden alınır? Aşı kimliği nasıl alınır?
Menajerimi Ara dizisinin Emrah'ı Semi Sırtıkkızıl'ın hayat hikayesi!
Show TV canlı yayın akışı 19 Mayıs 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Banka ve kredi sicili bozuk olana kredi veren bankalar hangileridir?
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 19 Mayıs 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Vakıfbank’tan 60 ay taksitli uygun faizli ihtiyaç kredisi Mayıs 2021
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 19 Mayıs 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Atv canlı yayın akışı 19 Mayıs 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.