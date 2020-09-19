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Bankaların güncel kredi faiz oranları 19 Eylül 2020 Cumartesi

Eylül 19 2020 günü haberlerimiz arasında yer alan Bankaların güncel kredi faiz oranları ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. Bankaların güncel kredi faiz oranları konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 19 Eylül 2020 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

19 Eylül 2020 Cumartesi 00:00
Bankaların güncel kredi faiz oranları 19 Eylül 2020 Cumartesi
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Son yıllarda artan ekonomik sorunlar birçok kişiyi kredi almaya itti. Özellikle koronavirüs salgını sonrası birçok kişi işsiz kalırken, nakit ihtiyacı ortaya çıktı. Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını banka kredileriyle gidermeye çalıştı.

Banka kredilerine olan bu rağbet ve devlet düzenlemeleriyle düşürülen faiz oranları kredilere olan talebi giderek arttırdı. Bilindiği gibi bankalar konut, araç ve ihtiyaç kredisi olarak 3 farklı şekilde kredi vermektedir. Nakde sıkışan vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz uyguladığını araştırıyor. İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları;

Ziraat Bankası   % 1,24   % 1,05   % 1,15

Halkbank             % 1,24   % 1,05   % 1,15

Vakıfbank           % 1,24   % 1,05   % 1,15


ICBC Turkey       % 1,16   % 1,08   % 1,13

Ziraat Katılım     % 1,24   % 1,09   % 1,17

Türkiye Finans Katılım Bankası   % 1,14   % 1,09   % 1,09

Odeabank          % 1,49   % 1,09   % 1,44

İş Bankası            % 1,30   % 1,15   % 1,20

Akbank % 1,61   % 1,19   % 1,45



Son Güncelleme: 19.09.2020 00:00
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Anahtar Kelimeler:
KrediFaizBanka
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