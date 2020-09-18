İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
YKS ek yerleştirme başvuruları başladı
YKS ek yerleştirme başvuruları başladı
87 yaşındaki adam bahçede tartıştığı eşini öldürüp intihar etti
87 yaşındaki adam bahçede tartıştığı...
Genç kız parkta sevgilisini bıçakladı, ambulans gelinceye kadar başında bekledi
Genç kız parkta sevgilisini bıçakladı,...
Tarım arazinde çadır kurup kumar oynayan 37 kişiye 161 bin 875 TL para cezası kesildi
Tarım arazinde çadır kurup kumar...

Bankaların güncel kredi faiz oranları 18 Eylül 2020 Cuma

Gündemde uzun bir süre geniş yer tutan ve birçok kişinin merakını toplayan Bankaların güncel kredi faiz oranları ile ilgili olarak birçok kritik gelişme söz konusu! 18 Eylül 2020 tarihli haberimizde Bankaların güncel kredi faiz oranları konusunda merak edilen birçok güncel ayrıntıya yer verdik. Haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

18 Eylül 2020 Cuma 00:01
Bankaların güncel kredi faiz oranları 18 Eylül 2020 Cuma
Takip Et:

Son yıllarda artan ekonomik sorunlar birçok kişiyi kredi almaya itti. Özellikle koronavirüs salgını sonrası birçok kişi işsiz kalırken, nakit ihtiyacı ortaya çıktı. Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını banka kredileriyle gidermeye çalıştı.

Banka kredilerine olan bu rağbet ve devlet düzenlemeleriyle düşürülen faiz oranları kredilere olan talebi giderek arttırdı. Bilindiği gibi bankalar konut, araç ve ihtiyaç kredisi olarak 3 farklı şekilde kredi vermektedir. Nakde sıkışan vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz uyguladığını araştırıyor. İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları;

Ziraat Bankası   % 1,24   % 1,05   % 1,15

Halkbank             % 1,24   % 1,05   % 1,15

Vakıfbank           % 1,24   % 1,05   % 1,15


ICBC Turkey       % 1,16   % 1,08   % 1,13

Ziraat Katılım     % 1,24   % 1,09   % 1,17

Türkiye Finans Katılım Bankası   % 1,14   % 1,09   % 1,09

Odeabank          % 1,49   % 1,09   % 1,44

İş Bankası            % 1,30   % 1,15   % 1,20

Akbank % 1,61   % 1,19   % 1,45



Son Güncelleme: 18.09.2020 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KrediFaizBanka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
Kredi Kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi! Kredi Kart borcunuzu yapılandırma imkanı!
Kredi Kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi! Kredi Kart borcunuzu yapılandırma imkanı!
BDDK: Kredi derecelendirme notu olmayanlara kredi yok!
BDDK: Kredi derecelendirme notu olmayanlara kredi yok!

Popüler Haberler

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 18 Eylül 2020 Cuma E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
TRR EBA Tv ders tekrarı saati 18 Eylül 2020 Cuma
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 18 Eylül 2020 Cuma
Bankaların güncel kredi faiz oranları 18 Eylül 2020 Cuma
A101 market indirimli aktüel ürünler 10 Eylül – 17 Eylül Eylül 2020 kampanyalı ürünler kataloğu
Masumlar Apartmanı Han kimdir? Birkan Sokullu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Rapor parası nereye, ne zaman yatar? Rapor parası neye göre hesaplanır?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 17 Eylül 2020 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Emeklilerin Ocak 2021 maaşları zam oranları ne zaman belli olacak? Ocak ayı zam beklenti oranları hesaplandı
Alevlerin Ardından Ali karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Toprak Can Adıgüzel kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Mucize Doktor Demir'in babası kimdir? Gerçek adı nedir? Kemal Başar diziden ayrılacak mı?
Acil nakit kredi ihtiyacı duyanlar için banka dışında borç para veren yerler
Atiye yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 2. sezonu olacak mı?
Sivilce kaynaklı oluşan yüz çukurlarına iyi gelen doğal yöntemler
7358 nitelik kodu nedir? Personel alımı 7358 nitelik kodu özel şart anlamı
Netflix La Casa De Papel 5. final sezonu fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel yeni sezon ne zaman başlıyor?
2020 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı! Eylül 2020 tarihinde yatırılacak destekler
Egzama olanlar askerlik yapabilir mi? Egzema askerliğe engelmidir?
Anaokulları eğitimi zorunlu oldu mu? 2020 anaokuluna gitmek zorunlu mu?
Alevlerin Ardından Çiçek kimdir? Hazar Ergüçlü hakkında bilgiler
Bankaların devlet destekli faizsiz kredi kampanyaları ve şartları 17 Eylül 2020 Perşembe

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.