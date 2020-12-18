İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
2019 - 2020 sezonu FIFA En İyiler Ödülleri sahiplerini buldu!
Son Dakika
2019 - 2020 sezonu FIFA...
Bakan müjdeyi verdi! Dar gelirli vatandaşlar için on binlerce sosyal konut inşa ediliyor!
Bakan müjdeyi verdi! Dar gelirli...
Pandemi kabusu sürüyor! Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 75 milyonu aştı
Son Dakika
Pandemi kabusu sürüyor! Dünya genelinde...
60 yaşında kamyonun altında kalan vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti!
Son Dakika
60 yaşında kamyonun altında kalan...

Bankaların güncel kredi faiz oranları 18 Aralık 2020 Cuma

Gündemde hala dikkatleri çekmeye devam eden 18.12.2020 tarihli Bankaların güncel kredi faiz oranları haberimize dair en yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Hemen şimdi 18.12.2020 tarihili haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

18 Aralık 2020 Cuma 00:00
Bankaların güncel kredi faiz oranları 18 Aralık 2020 Cuma
Takip Et:

Son yıllarda artan ekonomik sorunlar birçok kişiyi kredi almaya itti. Özellikle koronavirüs salgını sonrası birçok kişi işsiz kalırken, nakit ihtiyacı ortaya çıktı. Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını banka kredileriyle gidermeye çalıştı.

Banka kredilerine olan bu rağbet ve devlet düzenlemeleriyle düşürülen faiz oranları kredilere olan talebi giderek arttırdı. Bilindiği gibi bankalar konut, araç ve ihtiyaç kredisi olarak 3 farklı şekilde kredi vermektedir. Nakde sıkışan vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz uyguladığını araştırıyor. İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları;

Ziraat Bankası   % 1,24   % 1,05   % 1,15

Halkbank             % 1,24   % 1,05   % 1,15

Vakıfbank           % 1,24   % 1,05   % 1,15

ICBC Turkey       % 1,16   % 1,08   % 1,13

Ziraat Katılım     % 1,24   % 1,09   % 1,17

Türkiye Finans Katılım Bankası   % 1,14   % 1,09   % 1,09

Odeabank          % 1,49   % 1,09   % 1,44

İş Bankası            % 1,30   % 1,15   % 1,20

Akbank % 1,61   % 1,19   % 1,45



Son Güncelleme: 18.12.2020 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KrediFaizBanka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fiat Türkiye'nin en ucuz aracını satışa sundu!
Fiat Türkiye'nin en ucuz aracını satışa sundu!
TCMB Ekim 2020 dönemi Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı! Artış yüzde 2,2 oldu
TCMB Ekim 2020 dönemi Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı! Artış yüzde 2,2 oldu
Gram altın ve çeyrek altında da önemli düşüş
Gram altın ve çeyrek altında da önemli düşüş
İzmir’de depremden etkilenen esnaflar için faizsiz ve ilk bir yıl geri ödemesiz 100 bin liraya kadar kredi
İzmir’de depremden etkilenen esnaflar için faizsiz ve ilk bir yıl geri ödemesiz 100 bin liraya kadar kredi
Halk Bankası bireysel emeklilik sistemi nasıl iptal edilir?
Halk Bankası bireysel emeklilik sistemi nasıl iptal edilir?
Konut hesabı ile 5 yıl para biriktiren ilk evini aldığında 31 bin 149 lira hibe desteği alabilecek
Konut hesabı ile 5 yıl para biriktiren ilk evini aldığında 31 bin 149 lira hibe desteği alabilecek

Popüler Haberler

Kanal D canlı yayın akışı 18 Aralık 2020 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 18 Aralık 2020 Cuma
Bankaların güncel kredi faiz oranları 18 Aralık 2020 Cuma
MasterChef 17 Aralık kim birinci oldu ödül oyununu kim kazandı?
Bugün kimin maçı var 17 Aralık 2020 Perşembe TFF maç programı ve TV maç yayınları programı
TV8 Masterchef Türkiye 19 Aralık Cumartesi sürpriz konukları
Azeri kızı Günel Zeynelova kimdir, kaç yaşında, nereli?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 17 Aralık 2020 Perşembe E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
2021 Milli Piyango ikramiyesi ne kadar?
Süper Loto 17 Aralık çekiliş sonucu kazandıran numaralar belli oldu! 21 milyon 655 bin Tl büyük ödül kazanan numaralar
Fox TV Sadece Bir Gece Filmi Oyuncu Kadrosu
Yaparsın Aşkım 28 Temmuz 2019 arabayı kim kazandı?
Galatasaray Neftçi Bakü maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak
Askeri liseler yeniden açılacak mı?
Şirket nasıl kurulur ve hizmete açılır? Şirket kurma aşamaları nelerdir?
Çoban istihdam desteğine müracaat nasıl yapılır? 2020 çoban desteği nasıl alınır?
İBB ve İETT işçi statüsünde çalışan personele yüzde 13 zam yapıldı
ZümrüdüAnka ne zaman final yapacak? Fox TV ZümrüdüAnka final tarihi belli oldu!
Akrep dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Akrep karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Ziraat Bankasından 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası!
Esnaf Kefalet Yardım Paketiyle Ağır Vasıta Araç Ve Kamyon Kredisi Nasıl Alınır, Şartlar Nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.