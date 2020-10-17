İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Erken seçim olacak mı? Türkiye'de seçim ne zaman olacak? Cumhurbaşkanı seçim tartışmasına tarihi vererek noktayı koydu!
Son Dakika
Erken seçim olacak mı? Türkiye'de...
İzmir'de korona virüs salgınına karşı yeni kararlar!
Son Dakika
İzmir'de korona virüs salgınına karşı...
16 Ekim tarihli atamalar resmi gazete'de yayımlandı
16 Ekim tarihli atamalar resmi...
Sigara paketleri ve pile depozito uygulaması! Kanun teklifi mecliste!
Sigara paketleri ve pile depozito...

Bankaların güncel kredi faiz oranları 17 Ekim 2020 Cumartesi

17 Ekim 2020 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden Bankaların güncel kredi faiz oranları konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. Bankaların güncel kredi faiz oranları ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 17 Ekim 2020 Cumartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

17 Ekim 2020 Cumartesi 00:01
Bankaların güncel kredi faiz oranları 17 Ekim 2020 Cumartesi
Takip Et:

Son yıllarda artan ekonomik sorunlar birçok kişiyi kredi almaya itti. Özellikle koronavirüs salgını sonrası birçok kişi işsiz kalırken, nakit ihtiyacı ortaya çıktı. Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını banka kredileriyle gidermeye çalıştı.

Banka kredilerine olan bu rağbet ve devlet düzenlemeleriyle düşürülen faiz oranları kredilere olan talebi giderek arttırdı. Bilindiği gibi bankalar konut, araç ve ihtiyaç kredisi olarak 3 farklı şekilde kredi vermektedir. Nakde sıkışan vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz uyguladığını araştırıyor. İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları;

Ziraat Bankası   % 1,24   % 1,05   % 1,15

Halkbank             % 1,24   % 1,05   % 1,15

Vakıfbank           % 1,24   % 1,05   % 1,15


ICBC Turkey       % 1,16   % 1,08   % 1,13

Ziraat Katılım     % 1,24   % 1,09   % 1,17

Türkiye Finans Katılım Bankası   % 1,14   % 1,09   % 1,09

Odeabank          % 1,49   % 1,09   % 1,44

İş Bankası            % 1,30   % 1,15   % 1,20

Akbank % 1,61   % 1,19   % 1,45



Son Güncelleme: 17.10.2020 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KrediFaizBanka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları
Opel Astra için Eylül Ayına Özel Harika Kampanya Yayımlandı!
Opel Astra için Eylül Ayına Özel Harika Kampanya Yayımlandı!
Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!
Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!

Popüler Haberler

Kuveyt Türk'ten kredi kartı almak isteyen kişiler başvuruyu nereden yapacaklar? Başvuru şartları neler?
Bankaların güncel kredi faiz oranları 17 Ekim 2020 Cumartesi
Bim 17 Ekim 2020 Cumartesi indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 17 Ekim 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 17 Ekim 2020 Cumartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 17 Ekim 2020 Cumartesi
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 17 Ekim 2020 Cumartesi
Şeker hastalığı malulen emeklilik şartları nelerdir? 2020 diyabet hastalığı malulen emeklilik şartları
İşsizlik maaşı hangi durumlarda kesilir?
Türkiye plaka kodları ve şehirleri
Canevim Yeni Bölüm Neden Yok? Neden Yayınlanmıyor? Neden Tekrarı Yayınlandı?
Cansu Dere hangi dizide oynaacak? Cansu Dere’nin yeni dizisi belli oldu
Çek Cumhuriyeti’da asgari ücret ne kadar? 2020 Yılı Çek Cumhuriyeti asgari ücret fiyatları
KPSS puan türleri nedir? Hangi puan türü nerede kullanılır? Hangi puan türü ile ne tercih yapılır?
Kentsel Dönüşüm 2019 Kira Yardımı Şartları Nelerdir? Kira Yardımı Nasıl Alınır?
Ptt emekli kredisi ne kadar veriyor? 2020 Ptt'den emekliye kredi nasıl alınır?
Günlük burç yorumları 17 Ekim 2020 Cumartesi - Yıldız falı burç yorumunuz günlük yaşantınız ve aşk, ekonomi, aile, sağlık konuları için neler söylüyor?
Kırmızı Oda dizisindeki Tuna karakteri kimdir?
Emanet Seher kimdir? Sıla Türkoğlu Sevgilisi, Yaşı, Boyu
Etil alkol ile metil alkol arasındaki fark nasıl anlaşılır? Etil alkol nedir, etkileri nelerdir, nerelerde kullanılır? Metil alkol nerelerde kullanılır?
Kapıcı asgari ücret 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.