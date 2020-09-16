İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Yeşilçam filmlerinin efsane yalısının satışından vazgeçildi
Yeşilçam filmlerinin efsane yalısının satışından...
Sakarya'da canlı derste sigara içen öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı
Sakarya'da canlı derste sigara içen...
Gözaltına alınan şüphelinin korona testi pozitif çıktı! 6 polis memuru karantinaya alındı
Son Dakika
Gözaltına alınan şüphelinin korona testi...
Angela Merkel siyaset hayatına veda edecek!
Son Dakika
Angela Merkel siyaset hayatına veda...

Bankaların güncel kredi faiz oranları 16 Eylül 2020 Çarşamba

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen Bankaların güncel kredi faiz oranları ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Bankaların güncel kredi faiz oranları hakkındaki güncel bilgileri 16 Eylül 2020 Çarşamba tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

16 Eylül 2020 Çarşamba 00:00
Bankaların güncel kredi faiz oranları 16 Eylül 2020 Çarşamba
Takip Et:

Son yıllarda artan ekonomik sorunlar birçok kişiyi kredi almaya itti. Özellikle koronavirüs salgını sonrası birçok kişi işsiz kalırken, nakit ihtiyacı ortaya çıktı. Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını banka kredileriyle gidermeye çalıştı.

Banka kredilerine olan bu rağbet ve devlet düzenlemeleriyle düşürülen faiz oranları kredilere olan talebi giderek arttırdı. Bilindiği gibi bankalar konut, araç ve ihtiyaç kredisi olarak 3 farklı şekilde kredi vermektedir. Nakde sıkışan vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz uyguladığını araştırıyor. İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları;

Ziraat Bankası   % 1,24   % 1,05   % 1,15

Halkbank             % 1,24   % 1,05   % 1,15

Vakıfbank           % 1,24   % 1,05   % 1,15


ICBC Turkey       % 1,16   % 1,08   % 1,13

Ziraat Katılım     % 1,24   % 1,09   % 1,17

Türkiye Finans Katılım Bankası   % 1,14   % 1,09   % 1,09

Odeabank          % 1,49   % 1,09   % 1,44

İş Bankası            % 1,30   % 1,15   % 1,20

Akbank % 1,61   % 1,19   % 1,45



Son Güncelleme: 16.09.2020 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KrediFaizBanka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
Kredi Kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi! Kredi Kart borcunuzu yapılandırma imkanı!
Kredi Kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi! Kredi Kart borcunuzu yapılandırma imkanı!
BDDK: Kredi derecelendirme notu olmayanlara kredi yok!
BDDK: Kredi derecelendirme notu olmayanlara kredi yok!

Popüler Haberler

Bankaların güncel kredi faiz oranları 16 Eylül 2020 Çarşamba
A101'de 10 Eylül – 17 Eylül Eylül 2020 bu hafta indirimli aktüel ürünler kampanyası
Rusya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
Bulgaristan'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020
Faturalı hat üzerinden kredi verenler ve faturalı hat kredi şartları 2020
Arka Sokaklar yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Arka Sokaklar yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
En Şık Benim başvuru formu ve whatsapp hattı
Kanal 7 yeni dizisi Yaralı Kalbim dizi oyuncuları ve dizi konusu
Asgari ücretin işverene maliyet hesaplaması 2020
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? Uyanış Büyük Selçuklu dizi çekim yerleri
Doğum yardımı nedir? Ne kadar doğum yardım parası ödenir? Kimler doğum yardım parası alabilir, şartları nelerdir?
Kredi Kartı borcu erteleyen bankalar ve borcunu ödeyemiyenler için yasal haklar
Oruçluyken kusmak orucu bozar mı?
SİHA nedir? SİHA (Silahlı insansız hava aracı) üreticisi kimdir? İHA ve SİHA'ların önemi ve işlevleri
Ankara-İstanbul hızlı tren fiyatları ne kadar? 2019 Ankara - İstanbul YHT tren fiyatları
Hırdavat malzemeleri bayilik veren firmalar
Ziraat Bankası sera kredisi faiz oranları 2020
Menajerimi Ara dizisi Leyla kimdir? Pınar Ünsal'ın hayatı!
Hekimoğlu dizisinin Aysel Hemşire'si Dilan Serinyel'in hayat hikayesi!
15 Eylül 2020 Salı Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 15 Eylül 2020 Salı Koronavirüs sonuçları
Yağlı saçlara evde nasıl bakım yapılır? Evde hazırlanabilecek doğal saç maskeleri 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.