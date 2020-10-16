İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi ve indirim!
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi...
Ermenistan, Azerbaycan'daki okula bombalı saldırı düzenledi! 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Ermenistan, Azerbaycan'daki okula bombalı saldırı...
Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayacak
Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin doğalgaz...
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni...

Bankaların güncel kredi faiz oranları 16 Ekim 2020 Cuma

Okurlarımızın merakla bekledikleri Bankaların güncel kredi faiz oranları ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Cuma günü yayınlanan 16-10-2020 tarihli haberimizde kaleme aldık. Bankaların güncel kredi faiz oranları başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

16 Ekim 2020 Cuma 00:00
Bankaların güncel kredi faiz oranları 16 Ekim 2020 Cuma
Takip Et:

Son yıllarda artan ekonomik sorunlar birçok kişiyi kredi almaya itti. Özellikle koronavirüs salgını sonrası birçok kişi işsiz kalırken, nakit ihtiyacı ortaya çıktı. Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını banka kredileriyle gidermeye çalıştı.

Banka kredilerine olan bu rağbet ve devlet düzenlemeleriyle düşürülen faiz oranları kredilere olan talebi giderek arttırdı. Bilindiği gibi bankalar konut, araç ve ihtiyaç kredisi olarak 3 farklı şekilde kredi vermektedir. Nakde sıkışan vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz uyguladığını araştırıyor. İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları;

Ziraat Bankası   % 1,24   % 1,05   % 1,15

Halkbank             % 1,24   % 1,05   % 1,15

Vakıfbank           % 1,24   % 1,05   % 1,15


ICBC Turkey       % 1,16   % 1,08   % 1,13

Ziraat Katılım     % 1,24   % 1,09   % 1,17

Türkiye Finans Katılım Bankası   % 1,14   % 1,09   % 1,09

Odeabank          % 1,49   % 1,09   % 1,44

İş Bankası            % 1,30   % 1,15   % 1,20

Akbank % 1,61   % 1,19   % 1,45



Son Güncelleme: 16.10.2020 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KrediFaizBanka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları
Opel Astra için Eylül Ayına Özel Harika Kampanya Yayımlandı!
Opel Astra için Eylül Ayına Özel Harika Kampanya Yayımlandı!
Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!
Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!

Popüler Haberler

Kuveyt Türk'ten kredi kartı almak isteyen kişiler başvuruyu nereden yapacaklar? Başvuru şartları neler?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 16 Ekim 2020 Cuma E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 16 Ekim 2020 Cuma
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 16 Ekim 2020 Cuma
Bankaların güncel kredi faiz oranları 16 Ekim 2020 Cuma
Mucize Doktor dizisi Ferda kimdir? Seda Bakan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
En avantajlı aidatsız kredi kartları
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Dizi final sezonu mu olacak, dizi bitecek mi?
Yağlı saçlar için doğal maske tarifleri 2020
Vakıflar Genel Müdürlüğü 2020 yılı burs başvuruları başladı! VGM burs başvuru formu adresi ve başvuru şartları
Güven bana yarışması hangi günler yayınlanıyor? Müge Anlı ATV Güven Bana yarışma günü ve saati değişti
30 Nisan Cuma TV yayın akışı; Bugün TV’de neler var? İşte ATV, Show Tv, Star, Kanal D, TV8, TRT1, Fox Tv yayın akışı
Yavru kedi tuvalet eğitimi nasıl verilir, tuvalete nasıl alıştırılır?
Devletten doğum yapan anneler için 2020 yılında yapılan destekler
Tek Yürek dizisine yeni katılan oyuncular kimler?
Bugün hangi kanalda hangi dizi var? 15 Ekim 2020 Perşembe TV'de bu akşamki diziler ve 15 Ekim 2020 Perşembe kanalların TV yayın akışı
A101'de satılacak Lenovo Tab M7 tablet bilgisayar nasıl, alınır mı?
A101, BİM ve ŞOK marketlerde uzaktan eğitim uyumlu ucuz indirimli tablet kampanyaları - A101, BİM, ŞOK marketler ucuz tablet fiyatları
Saran Group'a ait Nba Tv Digiturk'ten çıktı! Nba Tv'nin yer aldığı platform ve kanallar
Kırmızı Oda Akif kimdir? Gerçek adı nedir? Deniz Hamzaoğlu hakkında bilgiler
VGM Yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır? Yükseköğrenim VGM bursu geri ödemeli mi? VGM bursu alan öğrenci kyk kredisi alabilir mi?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.