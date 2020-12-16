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Bankaların güncel kredi faiz oranları 16 Aralık 2020 Çarşamba

Okurlarımızın merakla bekledikleri Bankaların güncel kredi faiz oranları ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Çarşamba günü yayınlanan 16-12-2020 tarihli haberimizde kaleme aldık. Bankaların güncel kredi faiz oranları başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

16 Aralık 2020 Çarşamba 00:00
Bankaların güncel kredi faiz oranları 16 Aralık 2020 Çarşamba
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Son yıllarda artan ekonomik sorunlar birçok kişiyi kredi almaya itti. Özellikle koronavirüs salgını sonrası birçok kişi işsiz kalırken, nakit ihtiyacı ortaya çıktı. Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını banka kredileriyle gidermeye çalıştı.

Banka kredilerine olan bu rağbet ve devlet düzenlemeleriyle düşürülen faiz oranları kredilere olan talebi giderek arttırdı. Bilindiği gibi bankalar konut, araç ve ihtiyaç kredisi olarak 3 farklı şekilde kredi vermektedir. Nakde sıkışan vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz uyguladığını araştırıyor. İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları;

Ziraat Bankası   % 1,24   % 1,05   % 1,15

Halkbank             % 1,24   % 1,05   % 1,15

Vakıfbank           % 1,24   % 1,05   % 1,15

ICBC Turkey       % 1,16   % 1,08   % 1,13

Ziraat Katılım     % 1,24   % 1,09   % 1,17

Türkiye Finans Katılım Bankası   % 1,14   % 1,09   % 1,09

Odeabank          % 1,49   % 1,09   % 1,44

İş Bankası            % 1,30   % 1,15   % 1,20

Akbank % 1,61   % 1,19   % 1,45



Son Güncelleme: 16.12.2020 00:00
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Anahtar Kelimeler:
KrediFaizBanka
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