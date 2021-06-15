İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Bankaların güncel kredi faiz oranları 15 Haziran 2021 Salı

Bankaların güncel kredi faiz oranları haberimizin en güncel ayrıntıları ile ilgili merak ettiklerinizi keşfetmek için hemen şimdi 15.06.2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

15 Haziran 2021 Salı 00:02
Bankaların güncel kredi faiz oranları 15 Haziran 2021 Salı
Takip Et:

Son yıllarda artan ekonomik sorunlar birçok kişiyi kredi almaya itti. Özellikle koronavirüs salgını sonrası birçok kişi işsiz kalırken, nakit ihtiyacı ortaya çıktı. Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını banka kredileriyle gidermeye çalıştı.

Banka kredilerine olan bu rağbet ve devlet düzenlemeleriyle düşürülen faiz oranları kredilere olan talebi giderek arttırdı. Bilindiği gibi bankalar konut, araç ve ihtiyaç kredisi olarak 3 farklı şekilde kredi vermektedir. Nakde sıkışan vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz uyguladığını araştırıyor. İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları;

15 Haziran 2021 Salı bankaların güncel konut kredisi faiz oranları son zamanlarda vatandaşların en çok aradığı kredilerden birisi oldu. Evini değiştirmek isteyen vatandaşlar, 15 Haziran 2021 Salı tarihli en uygun konut kredisi veren bankaları araştırmaya başladı. 15 Haziran 2021 Salı Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel konut kredisi faiz oranları haberimizde.

İşte 15 Haziran 2021 Salı tarihine ait en uygun konut kredisi veren bankalar listesi...

15 Haziran 2021 Salı ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLAR

Konut kredisi: 1.51

Tüketici kredisi: 1.54

Taşıt kredisi: 1.56

15 Haziran 2021 Salı HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.58

Taşıt kredisi: 1.54

Konut kredisi: 1.38

15 Haziran 2021 Salı VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.51

Sarı Panjur Konut Kredisi: 1.34

15 Haziran 2021 Salı İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.65

Taşıt kredisi: 1.55-1.60

Ev kredisi: 1.45

15 Haziran 2021 Salı AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 2.03

İhtiyaç kredisi: 1.89

Taşıt kredisi: 1.65

Konut kredisi: 1.39

Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.03

15 Haziran 2021 Salı GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.79

Konut kredisi: 1.46

Taşıt kredisi: 1.74

15 Haziran 2021 Salı TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.45

Taşıt kredisi: 1.64

Konut kredisi: 1.75


Son Güncelleme: 15.06.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KrediFaizBanka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devletten evlenecek çiftlere 2 ayrı destek var! 24 maaş evlilik ödeneği, 11 bin 32 liraya varan çeyiz hesabı katkısı
Devletten evlenecek çiftlere 2 ayrı destek var! 24 maaş evlilik ödeneği, 11 bin 32 liraya varan çeyiz hesabı katkısı
Acil nakit ihtiyacı olanları rahatlatacak kampanya! Ayda sadece 380 TL geri ödeme yapılıyor!
Acil nakit ihtiyacı olanları rahatlatacak kampanya! Ayda sadece 380 TL geri ödeme yapılıyor!
Otomobil almak isteyenler için faizsiz kredi imkanı 50.000 TL'ye kadar kredi fırsatı
Otomobil almak isteyenler için faizsiz kredi imkanı 50.000 TL'ye kadar kredi fırsatı
Açık Kapı uygulaması ile herkese 400 TL harçlık veriliyor mu?
Açık Kapı uygulaması ile herkese 400 TL harçlık veriliyor mu?
Çocuk yardım parası nedir? Çocuk yardım parası kimlere ödenir, şartları nedir?
Çocuk yardım parası nedir? Çocuk yardım parası kimlere ödenir, şartları nedir?
Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları nedir? En uygun ihtiyaç kredisi veren banka hangisidir?
Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları nedir? En uygun ihtiyaç kredisi veren banka hangisidir?

Popüler Haberler

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı tahmini
Yanak estetiği çeşitleri ve fiyatları 2021
Evde vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne reçeli için gereken malzemeler nelerdir?
Aylin Aras kimdir?
TJK 15 Haziran 2021 Salı at yarışı sonuçları
Hayatın Ritmi sunucusu kimdir? Dr. Halit Yerebakan hakkında bilgiler
Devletten evlenecek çiftlere 2 ayrı destek var! 24 maaş evlilik ödeneği, 11 bin 32 liraya varan çeyiz hesabı katkısı
İstenmeyen ve reklam sms iptali nasıl yapılır? 2021
Ziraat Bankası sera kredisi özellikleri neler? 2021
Acil nakit ihtiyacı olanları rahatlatacak kampanya! Ayda sadece 380 TL geri ödeme yapılıyor!
2020 yılının dikkat çeken filmleri hangileridir?
DGS başvuru ve geç başvuru ücretleri ne kadar? DGS geç başvuru günü ne zaman?
Payitaht Abdülhamid bitti mi? Payitaht Abdülhamid final mi yapıyor? Payitaht Abdülhamid neden final yapıyor?
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özge Özacar kimdir, nereli yaşı kaç?
Carlo Ancelotti kimdir, kaç yaşında? Real Madrid yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti hakkında bilgiler
16 Haziran 2021 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 16 Haziran Çarşamba at yarışı programı
15 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışı Kanal D kanalında bugün neler var?
Kanal D yayın akışı, bugün nasıl olacak? 15 Haziran 2021 Salı Kanal D dizi, film ve programları
15 Haziran 2021 Salı günü Fox TV yayın akışı
Namazda saflar nasıl düzenlenmektedir?
Atv yayın akışı, bugün nasıl olacak? 15 Haziran 2021 Salı ATV dizi, film ve programları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.