İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni sezon başlıyor
Son Dakika
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni...
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone 12 kamera tasarımları sızdırıldı!
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone...

Bankaların güncel kredi faiz oranları 12 Eylül 2020 Cumartesi

Okurlarımız tarafından merak edilen ve kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen Bankaların güncel kredi faiz oranları haberine dair yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 12 Eylül 2020 Cumartesi tarihli haberimizin içeriğinde basına yansıyan yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

12 Eylül 2020 Cumartesi 00:00
Bankaların güncel kredi faiz oranları 12 Eylül 2020 Cumartesi
Takip Et:

Son yıllarda artan ekonomik sorunlar birçok kişiyi kredi almaya itti. Özellikle koronavirüs salgını sonrası birçok kişi işsiz kalırken, nakit ihtiyacı ortaya çıktı. Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını banka kredileriyle gidermeye çalıştı.

Banka kredilerine olan bu rağbet ve devlet düzenlemeleriyle düşürülen faiz oranları kredilere olan talebi giderek arttırdı. Bilindiği gibi bankalar konut, araç ve ihtiyaç kredisi olarak 3 farklı şekilde kredi vermektedir. Nakde sıkışan vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz uyguladığını araştırıyor. İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları;

Ziraat Bankası   % 1,24   % 1,05   % 1,15

Halkbank             % 1,24   % 1,05   % 1,15

Vakıfbank           % 1,24   % 1,05   % 1,15


ICBC Turkey       % 1,16   % 1,08   % 1,13

Ziraat Katılım     % 1,24   % 1,09   % 1,17

Türkiye Finans Katılım Bankası   % 1,14   % 1,09   % 1,09

Odeabank          % 1,49   % 1,09   % 1,44

İş Bankası            % 1,30   % 1,15   % 1,20

Akbank % 1,61   % 1,19   % 1,45



Son Güncelleme: 12.09.2020 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KrediFaizBanka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
11 Eylül Kapalıçarşı güncel altın fiyatları belli oldu!
11 Eylül Kapalıçarşı güncel altın fiyatları belli oldu!
Emeklilere ek ödeme düzenlemesi! 602,87 TL'yi bulan ek ödemeler yolda
Emeklilere ek ödeme düzenlemesi! 602,87 TL'yi bulan ek ödemeler yolda
Forbes’e göre Trump son 1 senede 600 milyon dolar kaybetti!
Forbes’e göre Trump son 1 senede 600 milyon dolar kaybetti!
Dolar, TL'ye karşı rekora koşuyor!
Dolar, TL'ye karşı rekora koşuyor!
Emeklilik fonlarına yatırım yapanlar kazanıyor
Emeklilik fonlarına yatırım yapanlar kazanıyor
Ziraat Bankası’nda Hangi Krediler Verilmektedir?
Ziraat Bankası’nda Hangi Krediler Verilmektedir?

Popüler Haberler

Bankaların güncel kredi faiz oranları 12 Eylül 2020 Cumartesi
A101 10 Eylül – 17 Eylül Eylül 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! A101 Aktüel Hafta Sonu İndirimli Ürünler Kataloğu
100.000 alınacak arabalar listesi 2020
Çalışan annelere hangi haklar tanınmaktadır? 2020
Tövbeler Olsun yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
Asgari geçim indirimi neye göre hesaplanır? 2020 Agi hangi durumlarda verilmez?
Malta asgari ücreti ne kadar?
Bağ-Kurlular hangi hallerde rapor parası alabilir? Kimler rapor parası alabilir?
Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman başlayacak? TRT 1 yeni dizizi Masumlar Apartmanınden yeni kareler
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 11 Eylül 2020 Cuma Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Espritüel nedir? Nasıl espritüel olunur? Espritüel TDK anlamı
Memur emeklileri tekrar çalışabilir mi? Çalışınca maaşında kesinti veya kesilme olur mu?
13 Şubat 2020 Perşembe fındık fiyatları ne kadar?Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Dar gelirliye ucuz konut kampanyası şartları nelerdir? Toki 100 bin sosyal konut'a kimler başvurabilir?
Kuaförüm Sensin Ayşegül Kartal neden yok, neden ayrıldı? Ayşegül Kartal geri gelecek mi?
Ek5 Tarım sigortasında gerekli evraklar nelerdir? 2020
Alevlerin Ardından dizisindeki Çiçek karakteri kimdir? Hazar Ergüçlü nereli, yaşı kaç?
11 Eylül 2020 Cuma koronavirüs tablosu açıklandı 11 Eylül 2020 Cuma Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
Anaokulları eğitimi zorunlu oldu mu? 2020 anaokuluna gitmek zorunlu mu?
Menajerimi Ara dizisinde Leyla karakterini Pınar Ünsal canlandırıyor
Masumlar Aparmanı'na katılan Birkan Sokullu Kimdir? Han karakteri kimdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.