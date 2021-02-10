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Bankaların güncel kredi faiz oranları 10 Şubat 2021 Çarşamba

Okurlarımızın merakla bekledikleri Bankaların güncel kredi faiz oranları ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Çarşamba günü yayınlanan 10-02-2021 tarihli haberimizde kaleme aldık. Bankaların güncel kredi faiz oranları başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

10 Şubat 2021 Çarşamba 00:03
Bankaların güncel kredi faiz oranları 10 Şubat 2021 Çarşamba
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Son yıllarda artan ekonomik sorunlar birçok kişiyi kredi almaya itti. Özellikle koronavirüs salgını sonrası birçok kişi işsiz kalırken, nakit ihtiyacı ortaya çıktı. Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını banka kredileriyle gidermeye çalıştı.

Banka kredilerine olan bu rağbet ve devlet düzenlemeleriyle düşürülen faiz oranları kredilere olan talebi giderek arttırdı. Bilindiği gibi bankalar konut, araç ve ihtiyaç kredisi olarak 3 farklı şekilde kredi vermektedir. Nakde sıkışan vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz uyguladığını araştırıyor. İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları;

10 Şubat 2021 Çarşamba bankaların güncel konut kredisi faiz oranları son zamanlarda vatandaşların en çok aradığı kredilerden birisi oldu. Evini değiştirmek isteyen vatandaşlar, 10 Şubat 2021 Çarşamba tarihli en uygun konut kredisi veren bankaları araştırmaya başladı. 10 Şubat 2021 Çarşamba Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel konut kredisi faiz oranları haberimizde.
İşte 10 Şubat 2021 ye ait en uygun konut kredisi veren bankalar listesi...

 

10 Şubat 2021 Çarşamba ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLAR

Konut kredisi: 1.52

Tüketici kredisi: 1.68

Taşıt kredisi: 1.64

10 Şubat 2021 Çarşamba HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.80

Taşıt kredisi: 1.58

Konut kredisi: 1.42

10 Şubat 2021 Çarşamba VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.60

Taşıt kredisi: 1.75

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.65

10 Şubat 2021 Çarşamba İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.40

10 Şubat 2021 Çarşamba AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 2.03

İhtiyaç kredisi: 1.96

Taşıt kredisi: 1.51 (0 KM araç) - 1.53 (2. el araç)

Konut kredisi: 1.39

Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.03

10 Şubat 2021 Çarşamba GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlıyor

Konut kredisi: 1.39'dan başlıyor

Taşıt kredisi: 1.49'dan başlıyor

10 Şubat 2021 Çarşamba TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.52

Taşıt kredisi: 1.48

Konut kredisi: 1.40



Son Güncelleme: 10.02.2021 00:03
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Anahtar Kelimeler:
KrediFaizBanka
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