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Bankaların güncel kredi faiz oranları 10 Nisan 2021 Cumartesi

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki Bankaların güncel kredi faiz oranları haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 10 Nisan 2021 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak Bankaların güncel kredi faiz oranları hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

10 Nisan 2021 Cumartesi 00:02
Bankaların güncel kredi faiz oranları 10 Nisan 2021 Cumartesi
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Son yıllarda artan ekonomik sorunlar birçok kişiyi kredi almaya itti. Özellikle koronavirüs salgını sonrası birçok kişi işsiz kalırken, nakit ihtiyacı ortaya çıktı. Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını banka kredileriyle gidermeye çalıştı.

Banka kredilerine olan bu rağbet ve devlet düzenlemeleriyle düşürülen faiz oranları kredilere olan talebi giderek arttırdı. Bilindiği gibi bankalar konut, araç ve ihtiyaç kredisi olarak 3 farklı şekilde kredi vermektedir. Nakde sıkışan vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz uyguladığını araştırıyor. İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları;

10 Nisan 2021 Cumartesi bankaların güncel konut kredisi faiz oranları son zamanlarda vatandaşların en çok aradığı kredilerden birisi oldu. Evini değiştirmek isteyen vatandaşlar, 10 Nisan 2021 Cumartesi tarihli en uygun konut kredisi veren bankaları araştırmaya başladı. 10 Nisan 2021 Cumartesi Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel konut kredisi faiz oranları haberimizde.
İşte 10 Nisan 2021 ye ait en uygun konut kredisi veren bankalar listesi...

 

10 Nisan 2021 Cumartesi ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLAR

Konut kredisi: 1.37

Tüketici kredisi: 1.54

Taşıt kredisi: 1.54

10 Nisan 2021 Cumartesi HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.54

Taşıt kredisi: 1.54

Konut kredisi: 1.38

10 Nisan 2021 Cumartesi VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.42

Taşıt kredisi: 1.34

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.32

10 Nisan 2021 Cumartesi İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.60

Taşıt kredisi: 1.50

Ev kredisi: 1.45

10 Nisan 2021 Cumartesi AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 2.03

İhtiyaç kredisi: 2.04

Taşıt kredisi:1.59

Konut kredisi: 1.45

Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.03

10 Nisan 2021 Cumartesi GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 2.02

Konut kredisi: 1.41

Taşıt kredisi: 1.49

10 Nisan 2021 Cumartesi TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.45

Taşıt kredisi: 1.49

Konut kredisi: 1.38




Son Güncelleme: 10.04.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
KrediFaizBanka
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