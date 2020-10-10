İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal medyada gündem oldu
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal...
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4 kişi öldü, en az 20 kişi kayboldu
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4...
iPhone 12'nin bilinmeyen 5 yeni özelliği ortaya çıktı!
iPhone 12'nin bilinmeyen 5 yeni...
Son dakika! Halil Sezai 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak
Son dakika! Halil Sezai 13...

Bankaların güncel kredi faiz oranları 10 Ekim 2020 Cumartesi

Birçok kişinin merak ettiği Bankaların güncel kredi faiz oranları haberi gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla kaleme aldığımız habere dair güncel bilgileri öğrenmek istiyorsanız hemen 10-10-2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

10 Ekim 2020 Cumartesi 00:01
Bankaların güncel kredi faiz oranları 10 Ekim 2020 Cumartesi
Takip Et:

Son yıllarda artan ekonomik sorunlar birçok kişiyi kredi almaya itti. Özellikle koronavirüs salgını sonrası birçok kişi işsiz kalırken, nakit ihtiyacı ortaya çıktı. Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını banka kredileriyle gidermeye çalıştı.

Banka kredilerine olan bu rağbet ve devlet düzenlemeleriyle düşürülen faiz oranları kredilere olan talebi giderek arttırdı. Bilindiği gibi bankalar konut, araç ve ihtiyaç kredisi olarak 3 farklı şekilde kredi vermektedir. Nakde sıkışan vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz uyguladığını araştırıyor. İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları;

Ziraat Bankası   % 1,24   % 1,05   % 1,15

Halkbank             % 1,24   % 1,05   % 1,15

Vakıfbank           % 1,24   % 1,05   % 1,15


ICBC Turkey       % 1,16   % 1,08   % 1,13

Ziraat Katılım     % 1,24   % 1,09   % 1,17

Türkiye Finans Katılım Bankası   % 1,14   % 1,09   % 1,09

Odeabank          % 1,49   % 1,09   % 1,44

İş Bankası            % 1,30   % 1,15   % 1,20

Akbank % 1,61   % 1,19   % 1,45



Son Güncelleme: 10.10.2020 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KrediFaizBanka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!
Çalışan annelere geri ödemesiz 9 bin lira ödeme yapılacak
Çalışan annelere geri ödemesiz 9 bin lira ödeme yapılacak
İhtiyaç sahibi ailelere 20.000 TL yardım müjdesi!
İhtiyaç sahibi ailelere 20.000 TL yardım müjdesi!
Halkbank'tan 50.000 TL kredi faizsiz verilecek
Halkbank'tan 50.000 TL kredi faizsiz verilecek
Bakan Selçuk’tan ihtiyaç sahiplerine 36.7 milyon TL’lik sosyal yardım müjdesi!
Bakan Selçuk’tan ihtiyaç sahiplerine 36.7 milyon TL’lik sosyal yardım müjdesi!

Popüler Haberler

Bankaların güncel kredi faiz oranları 10 Ekim 2020 Cumartesi
A101 market 10 Eylül – 17 Eylül Eylül 2020 indirimli aktüel ürünler kataloğu
Güncel gümüş fiyatları 10 Ekim 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
TRR EBA Tv ders tekrarı saati 10 Ekim 2020 Cumartesi
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 10 Ekim 2020 Cumartesi
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 10 Ekim 2020 Cumartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Kırmızı Oda’nın yeni bölümündeki Osman’ın hikayesi merakla izlendi!
Kırmızı Oda dizisindeki Süreyya’nın hikayesi izleyenleri etkilemeyi başardı!
Belediyede memur olmak için başvuru şartları nelerdir? Belediye memur birimleri
TRT 1 Kalk Gidelim adlı dizisi final yapıyor!
Devlet destekli evlilik kredisi şartları nelerdir? 2020 Devlet destekli evlilik kredisi başvuru işlemleri
Ekim 2019 kira artış oranı belli oldu mu? TÜİK Tefe - Tüfe ve kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
2020 Cemaziyelahir ayı ne zaman başlıyor? Cemaziyelahir ayında hangi ibadetler yapılmalı?
TOKİ Trabzon Yomra Kura Çekiliş Sonuçları Açıklandı!
Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm yayınlanacak mı? 1 Mayıs Cuma Arka Sokaklar var mı?
Bay Yanlış 9 ekimde yeni bölüm neden yok? Bay Yanlış final mi yaptı?
Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan karakteri kimdir? Alara Turan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Çocukluk dizisi izlendi mi? Dizi nasıl? İzleyici görüşleri
Rafadan Tayfa: Göbeklitepe ilk kez TRT 1'de yayınlanacak
Bayatlamış ekmekleri değerlendirmenin 7 yöntemi!
Arka Sokaklar Sinem kimdir? Gizem Terzi kimdir, nereli yaşı kaç?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.