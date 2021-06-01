İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan Ebru Şahin adeta şov yaptı!
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan...

Bankaların güncel kredi faiz oranları 1 Haziran 2021 Salı

Gündemde uzun bir süre geniş yer tutan ve birçok kişinin merakını toplayan Bankaların güncel kredi faiz oranları ile ilgili olarak birçok kritik gelişme söz konusu! 1 Haziran 2021 tarihli haberimizde Bankaların güncel kredi faiz oranları konusunda merak edilen birçok güncel ayrıntıya yer verdik. Haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

01 Haziran 2021 Salı 00:02
Bankaların güncel kredi faiz oranları 1 Haziran 2021 Salı
Takip Et:

Son yıllarda artan ekonomik sorunlar birçok kişiyi kredi almaya itti. Özellikle koronavirüs salgını sonrası birçok kişi işsiz kalırken, nakit ihtiyacı ortaya çıktı. Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını banka kredileriyle gidermeye çalıştı.

Banka kredilerine olan bu rağbet ve devlet düzenlemeleriyle düşürülen faiz oranları kredilere olan talebi giderek arttırdı. Bilindiği gibi bankalar konut, araç ve ihtiyaç kredisi olarak 3 farklı şekilde kredi vermektedir. Nakde sıkışan vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz uyguladığını araştırıyor. İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları;

1 Haziran 2021 Salı bankaların güncel konut kredisi faiz oranları son zamanlarda vatandaşların en çok aradığı kredilerden birisi oldu. Evini değiştirmek isteyen vatandaşlar, 1 Haziran 2021 Salı tarihli en uygun konut kredisi veren bankaları araştırmaya başladı. 1 Haziran 2021 Salı Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel konut kredisi faiz oranları haberimizde.

İşte 1 Haziran 2021 Salı tarihine ait en uygun konut kredisi veren bankalar listesi...

1 Haziran 2021 Salı ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLAR

Konut kredisi: 1.37

Tüketici kredisi: 1.51

Taşıt kredisi: 1.56

1 Haziran 2021 Salı HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.51

Taşıt kredisi: 1.54

Konut kredisi: 1.38

1 Haziran 2021 Salı VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.51

Taşıt kredisi: 1.50

Sarı Panjur Konut Kredisi: 1.32

1 Haziran 2021 Salı İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.65

Taşıt kredisi: 1.55-1.60

Ev kredisi: 1.45

1 Haziran 2021 Salı AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 2.03

İhtiyaç kredisi: 1.89

Taşıt kredisi: 1.65

Konut kredisi: 1.39

Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.03

1 Haziran 2021 Salı GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.79

Konut kredisi: 1.46

Taşıt kredisi: 1.74

1 Haziran 2021 Salı TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.45

Taşıt kredisi: 1.64

Konut kredisi: 1.75


Son Güncelleme: 01.06.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KrediFaizBanka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esnafa müjde geldi hibe desteğinden kimler yararlanacak?
Esnafa müjde geldi hibe desteğinden kimler yararlanacak?
Esnafa 5 bin TL yardım ödemesinden kimler yararlanabilir? Başvuru şartları nelerdir?
Esnafa 5 bin TL yardım ödemesinden kimler yararlanabilir? Başvuru şartları nelerdir?
3000 liralık destekten kimler yararlanabilir? Devlet desteğine başvuranlar hemen faydalanıyor!
3000 liralık destekten kimler yararlanabilir? Devlet desteğine başvuranlar hemen faydalanıyor!
Vergi borcu yapılandırması kimleri kapsayacak?
Vergi borcu yapılandırması kimleri kapsayacak?
Garanti Bankası senetle kredi veriyor mu? Senet karşılığı kredi nasıl alınır?
Garanti Bankası senetle kredi veriyor mu? Senet karşılığı kredi nasıl alınır?
Tefeci nereden bulunur? Tefeciler nerede olur?
Tefeci nereden bulunur? Tefeciler nerede olur?

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 1 Haziran 2021 Salı Güncel altın fiyatları 1 Haziran 2021 – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 1 Haziran 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 1 Haziran 2021 Salı indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 1 Haziran 2021 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı Haziran 2021 yatan iller hangileri? 1 Haziran 2021 Salı evde bakım parası yatan iller listesi sorgulama ekranı!
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 1 Haziran 2021 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 1 Haziran 2021 Salı
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 1 Haziran 2021 Salı
Bankaların güncel kredi faiz oranları 1 Haziran 2021 Salı
1 Haziran 2021 Salı Kanal D'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
TRT 1 1 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Maraşlı dizisi Maraşlı karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Burak Deniz kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kobi bankacılığında en iyi hizmeti sunan banka hangisidir? Mayıs 2021
Kiralık araba sözleşmesinde ve araç kiralarken dikkat etmeniz gereken hususlar
Rüyada civciv görmek ne anlama gelir? Rüyada civciv görmek görmenin anlamı
TV yayın akışı 28 Mayıs 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler TAMAMDIR
Bu akşam hangi diziler var? 30 Mayıs 2021 Pazar Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
26 Mayıs 2021 reyting sonuçları; Kuruluş Osman, Sadakatsiz reyting birincisi kim oldu?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler TAMAMDIR
Bu akşam hangi diziler var? 29 Mayıs 2021 Cumartesi Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.