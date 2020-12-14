Bankaların güncel konut kredisi faizleri ne oldu? Bankaların kredi faiz oranları

2020 yılının ortalarında alınan kararla konut kredisi faiz oranları tarihinin en düşük seviyesine getirilmişti. Haziran ayı başında alınan yeni kararlar kapsamında kredi faiz oranlarında yenileme yapıldı.

Merkez Bankası’nın faiz artırımı sonrasında bankalarda faiz oranlarını güncelledi. Bilindiği gibi koronavirüs salgını sürecinde ekonomik olarak oluşan zor durum ve artan döviz kurlarının ardından piyasaların canlanması adına bankalar birçok kampanya düzenlemişti. Bu nedenle 2020 yılında bankaların faiz oranları sık sık değişti. Özellikle konut kredisi faiz oranlarındaki değişim ev alacak kişileri tereddütte bırakıyor. Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları şu şekilde;

ZİRAAT BANKASI

Çalışanın Artısı Konut Kredisi Faiz Oranı: 1.65

Emeklinin Artısı Konut Kredisi Faiz Oranı: 1.65

Konut Kredisi Faiz Oranı: 1.70

Konut Ürün Paketi Faiz Oranı: 1.65

VAKIFBANK

Sıfır Konut Kredisi Faiz Oranı: 1.50

Sarı Panjur Konut Kredisi Faiz Oranı: 1.49

Banka Gayrimenkulü Konut Kredisi Faiz Oranı: 1.60

Konut Kredisi Faiz Oranı: 1.70

İŞ BANKASI

Konut kredisi: 1.40

AKBANK

Konut kredisi: 1.41

GARANTİ BANKASI

Konut kredisi: 1.49

TEB

Konut kredisi: 1.49