İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı,...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl ve ilçe tabela bilgilerinde yeni dönem
Son Dakika
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl...
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren Coşkun Sabah'tan olay yaratacak sözler!
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren...

Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri 20 Aralık 2020 Pazar

Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri konusu uzun süre gündemi takip edenler tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak basına aktarılan tüm yeni gelişmelere yer verdiğimiz Aralık 20 Pazar tarihindeki haberimizden Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri hakkında kaleme aldığımız ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

20 Aralık 2020 Pazar 16:58
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri 20 Aralık 2020 Pazar
Takip Et:

Konut kredileri faiz oranı ve vade güncel 2020

Kamu bankalarının konut kredilerini faiz oranlarını düşürmesiyle birlikte inşaat sektöründe de gelişmeler başladı. İkinci el konutlarda yüzde 0,74 faiz oranı uygulanırken sıfır konutlarda ise yüzde 0,64 faiz oranı ve 180 ay vadelendirme imkânı sunuluyordu. İkinci el konutlarda faiz oranı değişimi nasıl? İkinci el konutların kredi faiz oranı ne oldu? İkinci el konut kredisi faiz oranını ve vadelendirilmesini güncelleyen kamu bankaları ise Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank oldu.

Sıfır konutların konut kredi faiz oranları ve vadelendirilmeleri değişmezken ikinci el konutlarda kredi faiz oranlarında ve vadelendirilmelerinde güncellemeler oldu.

Konut kredisi faiz oranları yükseldi mi?

İkinci el konutlarda faiz oranları yüzde 0.74 ten yüzde 0,79 a yükseliş gösterirken, vadeler ise 180 aydan 120 aya düşürüldüğü açıklandı. Bu durumda açıklanan bu faiz oranı ve vadelendirmeler ile toplamda aylık ödemelerimizin miktarı nasıl olacak?

 

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLAR

Tüketici kredisi: 1.38

Taşıt kredisi: 1.42

Konut kredisi: 1.35

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.41

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 0.99

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi 1.65

Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.30

Taşıt kredisi: 1.30

Ev kredisi: 1.25

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.80

İhtiyaç kredisi: 1.76

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 1.30

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.29

Konut kredisi: 1.33

Taşıt kredisi: 1.47

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.24

Taşıt kredisi: 1.30

Konut kredisi: 1.34

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.19

Standart konut kredisi: 1.58

Taşıt kredisi: 1.61

DENİZBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.9

Tüketici kredisi: 1.9

Taşıt kredisi: 1.54



Son Güncelleme: 20.12.2020 16:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 gayrimenkul satışlarında tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü!
2020 gayrimenkul satışlarında tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü!
Merkez Bankası'ndan son dakika faiz değişikliği!
Merkez Bankası'ndan son dakika faiz değişikliği!
KOSGEB destek programları nelerdir? Girişimcilik destekleri nelerdir?
KOSGEB destek programları nelerdir? Girişimcilik destekleri nelerdir?
Vakıfbank’ın verdiği 125 bin TL ihtiyaç kredisi
Vakıfbank’ın verdiği 125 bin TL ihtiyaç kredisi
Bankalar faiz oranlarını değiştirdi!
Bankalar faiz oranlarını değiştirdi!
Ev alacaklar dikkat! Konut kredisinde güncel faiz oranları ne oldu? 18 Aralık 2020 Cuma banka banka güncel konut kredisi faiz oranları
Ev alacaklar dikkat! Konut kredisinde güncel faiz oranları ne oldu? 18 Aralık 2020 Cuma banka banka güncel konut kredisi faiz oranları

Popüler Haberler

Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri 20 Aralık 2020 Pazar
Green card başvurusu ne zaman yapılır? Green card 2022 başvuru tarihleri
Kimlik numarası ile ehliyet sorgulama işlemi nasıl yapılır? 2020
Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatar? 2020 Devlet memur maaşları ne zaman yatar?
Gece tırnak kesmesi günah mıdır? Neden geceleri tırnak kesilmez?
Denizlispor-Alanyaspor maçı hangi kanalda, Denizlispor-Alanyaspor maçı şifresiz nasıl izlenir?
Fazladan mesaide sınır bulunuyor mu? Fazla mesai yapan çalışanların bilmesi gereken noktalar!
Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Canlı yayında açıkladı!
Tozkoparan yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
iPhone garanti sorgulama işlemi nasıl yapılır?
Doğal yöntemlerle dudak dolgunlaştırma maskeleri ve uygulamaları nasıl yapılır?
Asgari ücretli çalışan işçiye kredi veren bankalar hangileridir?
Bekçilik Başvuru dilekçesi nasıl doldurulur?
Temel ihtiyaç kredileri alan müşteriler için süre doldu! Ödemeler başladı
2019 İl İçi Atama Yerleştirme Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2019 MEB İl İçi Atama Yerleştirme Sonuçları
Akbank düşük taksitli, sıfır faizli, 10 bin TL hızlı kredi başvurusu Aralık 2020
Koronavirüs Havuz ve denizden bulaşır mı?
Denizbank 30 bin TL gelir belgesiz kredi fırsatı
AGİ 2020 ne kadar, kaç lira? 20 Aralık 2020 Pazar Asgari Geçim İndirimi bekar, evli, çalışan ödeme tablosu
Türkiye illere göre plaka sıralaması ve Telefon kodları
Devletten karşılıksız işsizlik maaşı ödemesi! İşsizlik maaşı nasıl alınır? Karşılıksız 1300 TL maaş ödemesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.