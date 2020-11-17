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Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri 17 Kasım 2020 Salı

İlk defa basına aktarıldığı dakikalardan bu yana hakkında pek çok konunun araştırıldığı Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri haberine dair kritik gelişmeler var. Bu gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız siz de 17 Kasım Salı 02:13 saatinde aktardığımız haberi okuyabilirsiniz.

17 Kasım 2020 Salı 02:13
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri 17 Kasım 2020 Salı
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Konut kredileri faiz oranı ve vade güncel 2020

Kamu bankalarının konut kredilerini faiz oranlarını düşürmesiyle birlikte inşaat sektöründe de gelişmeler başladı. İkinci el konutlarda yüzde 0,74 faiz oranı uygulanırken sıfır konutlarda ise yüzde 0,64 faiz oranı ve 180 ay vadelendirme imkânı sunuluyordu. İkinci el konutlarda faiz oranı değişimi nasıl? İkinci el konutların kredi faiz oranı ne oldu? İkinci el konut kredisi faiz oranını ve vadelendirilmesini güncelleyen kamu bankaları ise Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank oldu.

Sıfır konutların konut kredi faiz oranları ve vadelendirilmeleri değişmezken ikinci el konutlarda kredi faiz oranlarında ve vadelendirilmelerinde güncellemeler oldu.

Konut kredisi faiz oranları yükseldi mi?

İkinci el konutlarda faiz oranları yüzde 0.74 ten yüzde 0,79 a yükseliş gösterirken, vadeler ise 180 aydan 120 aya düşürüldüğü açıklandı. Bu durumda açıklanan bu faiz oranı ve vadelendirmeler ile toplamda aylık ödemelerimizin miktarı nasıl olacak?

 

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLAR

Tüketici kredisi: 1.38

Taşıt kredisi: 1.42

Konut kredisi: 1.35

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.41

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 0.99

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi 1.65

Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.30

Taşıt kredisi: 1.30

Ev kredisi: 1.25


AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.80

İhtiyaç kredisi: 1.76

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 1.30

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.29

Konut kredisi: 1.33

Taşıt kredisi: 1.47

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.24

Taşıt kredisi: 1.30

Konut kredisi: 1.34

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.19

Standart konut kredisi: 1.58

Taşıt kredisi: 1.61

DENİZBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.9

Tüketici kredisi: 1.9

Taşıt kredisi: 1.54



Son Güncelleme: 17.11.2020 02:13
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