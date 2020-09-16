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Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri 16 Eylül 2020 Çarşamba

Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri ile ilgili olarak gündeme gelen gelişmelerin yeni ayrıntıları birçok okurumuz tarafından merak ediliyor. 16 Eylül 2020 Çarşamba tarihli yazımızda ile ilgili merak edilen en yeni ayrıntıları kaleme aldık!

16 Eylül 2020 Çarşamba 18:33
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri 16 Eylül 2020 Çarşamba
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Konut kredileri faiz oranı ve vade güncel 2020

Kamu bankalarının konut kredilerini faiz oranlarını düşürmesiyle birlikte inşaat sektöründe de gelişmeler başladı. İkinci el konutlarda yüzde 0,74 faiz oranı uygulanırken sıfır konutlarda ise yüzde 0,64 faiz oranı ve 180 ay vadelendirme imkânı sunuluyordu. İkinci el konutlarda faiz oranı değişimi nasıl? İkinci el konutların kredi faiz oranı ne oldu? İkinci el konut kredisi faiz oranını ve vadelendirilmesini güncelleyen kamu bankaları ise Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank oldu.

Sıfır konutların konut kredi faiz oranları ve vadelendirilmeleri değişmezken ikinci el konutlarda kredi faiz oranlarında ve vadelendirilmelerinde güncellemeler oldu.

Konut kredisi faiz oranları yükseldi mi?

İkinci el konutlarda faiz oranları yüzde 0.74 ten yüzde 0,79 a yükseliş gösterirken, vadeler ise 180 aydan 120 aya düşürüldüğü açıklandı. Bu durumda açıklanan bu faiz oranı ve vadelendirmeler ile toplamda aylık ödemelerimizin miktarı nasıl olacak?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12

Taşıt kredisi: 1.15

Konut kredisi: 0.87

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.21

Taşıt kredisi: 1.15

Konut kredisi: 0.87

VAKIBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.18

Taşıt kredisi: 1.15

Sarıpanjur konut kredisi kampanyası: 0.99

AKBANK FAİZ ORANLARI

Direkt kredi: 1.85

İhtiyaç kredisi: 1.77

Taşıt kredisi: 1.31

Konut kredisi: 1.09

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.39


Konut kredisi: 1.21

Taşıt kredisi: 1.39

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 0.96

Taşıt kredisi: 0.87

Ev kredisi: 0.87

TEB FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 0.88

Taşıt kredisi: 1.16

Konut kredisi: 1.1

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.87

Konut kredisi: 1.04

Taşıt kredisi: 1.04

Vade miktarı: 60

Faiz oranı: % 0.79

Taksit tutarı: 15744 TL

Kredi tutarı: 750.000 TL

Vade miktarı: 120

Faiz oranı: % 0.79

Taksit tutarı: 9696 TL



Son Güncelleme: 16.09.2020 18:34
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