İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri 14 Ocak 2021 Perşembe

Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri haberinin en güncel ayrıntılarıyla ilgili bilgileri paylaştığımız 14 Ocak 2021 Perşembe tarihli haberimizden sıcak gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

14 Ocak 2021 Perşembe 03:40
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri 14 Ocak 2021 Perşembe
Takip Et:

Konut kredileri faiz oranlar ve güncel vade 2021

Kamu bankalarının konut kredilerini faiz oranlarını düşürmesiyle birlikte inşaat sektöründe de gelişmeler başladı. İkinci el konutlarda yüzde 0,74 faiz oranı uygulanırken sıfır konutlarda ise yüzde 0,64 faiz oranı ve 180 ay vadelendirme imkânı sunuluyordu. İkinci el konutlarda faiz oranı değişimi nasıl? İkinci el konutların kredi faiz oranı ne oldu? İkinci el konut kredisi faiz oranını ve vadelendirilmesini güncelleyen kamu bankaları ise Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank oldu.

Sıfır konutların konut kredi faiz oranları ve vadelendirilmeleri değişmezken ikinci el konutlarda kredi faiz oranlarında ve vadelendirilmelerinde güncellemeler oldu.

Konut kredisi faiz oranları yükseldi mi?

İkinci el konutlarda faiz oranları yüzde 0.74 ten yüzde 0,79 a yükseliş gösterirken, vadeler ise 180 aydan 120 aya düşürüldüğü açıklandı. Bu durumda açıklanan bu faiz oranı ve vadelendirmeler ile toplamda aylık ödemelerimizin miktarı nasıl olacak?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

  • Tüketici kredisi: 1.79
  • Taşıt kredisi: 1.75
  • Konut kredisi: 1.65

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

  • İhtiyaç kredisi: 1.75
  • Taşıt kredisi: 1.75
  • Konut kredisi: 1.67

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

  • Taşıt kredisi 1.57
  • Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.59
  • SarıPanjur Konut Kredisi: 1.49

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

  • İhtiyaç kredisi: 1.50
  • Taşıt kredisi: 1.55
  • Ev kredisi: 1.40

AKBANK FAİZ ORANLARI:

  • Direkt kredi: 2.09
  • İhtiyaç kredisi: 2.05
  • Taşıt kredisi: 1.51(0km araç) 1.53 (2.el araç)
  • Konut kredisi: 1.39
  • Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.09

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

  • İhtiyaç kredisi: 1.84
  • Konut kredisi: 1.49
  • Taşıt kredisi: 1.55

TEB FAİZ ORANLARI:

  • İhtiyaç kredisi: 1.45
  • Taşıt kredisi: 1.55
  • Konut kredisi: 1.52

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

  • İhtiyaç kredisi: 1.41
  • Standart konut kredisi: 1.58
  • Taşıt kredisi: 1.61

DENİZBANK FAİZ ORANLARI:

  • İhtiyaç kredisi: 2.12
  • Tüketici kredisi: 2.17
  • Taşıt kredisi: 1.59
  • Konut kredisi: %1,58

 



Son Güncelleme: 14.01.2021 03:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek
Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi!
Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi!
Ziraat Bankası'ndan emeklilere ve çalışanlara 2021'in ilk kredi müjdesi!
Ziraat Bankası'ndan emeklilere ve çalışanlara 2021'in ilk kredi müjdesi!
Esnaflara müjdeli haber geldi! Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak gününe uzatıldı
Esnaflara müjdeli haber geldi! Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak gününe uzatıldı
4B Bağkur borcu sildirme işlemleri
4B Bağkur borcu sildirme işlemleri
DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı
DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı

Popüler Haberler

Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri 14 Ocak 2021 Perşembe
Green card başvuruları ücretli mi yapılıyor? Green card başvurusu ne zaman? 2022
Kimlik numarası ile ehliyet sorgulama işlemi nasıl yapılır? 2021
2021 4d işçiye ilave tediye 1. taksit ödemesi ne zaman yapılacak?
Kırklareli askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Gaziantep askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Emekli memurlar ve memurlar ne zaman maaş alır? 2021 memur maaşları ne zaman yatıyor?
Kocaeli askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Karneler verilecek mi? MEB e-karne nedir, nasıl alınır?
Bankaların Ramazan bayramı krediye kampanyaları
Sagopa Kajmer yeni şarkısı Toz Taneleri sözleri sosyal medyada gündem!
Mebbis nedir? MEBBİS giriş ve kullanımı
Milli Piyango bileti almak günah mıdır? Müftü'den dikkat çeken açıklama
KPSS/A KPSS/B -KPSS/1 KPSS/2 arasındaki farklar nelerdir?Hangi aday hangi sınav türüne katılmalıdır?
2021 Sevgililer Günü ne zaman? Sevgililer Günü hangi güne denk geliyor?
Seksenler dizisi Gülden kimdir? Ayşe Tolga'nın yer aldığı diziler
Sağlık çalışanlarına ek ücret ödemeleri ne zaman başlayacak? Sağlık çalışanlarına ne kadar ek ödeme yapılacak?
ÖSYM 2021 YKS başvuruları ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak?
Bugün kimin maçı var? 14 Ocak 2021 Perşembe TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda
Aralık ayında yayınlanacak dizi ve filmler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.