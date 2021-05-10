İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri 10 Mayıs 2021 Pazartesi

Sıcak gelişmeleriyle gündemde dikkatleri toplayan Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri haberinde en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 10.05.2021 tarihli haberimizde yeni ayrıntıları da irdeledik. Hemen okuyun!

10 Mayıs 2021 Pazartesi 09:31
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri 10 Mayıs 2021 Pazartesi
Takip Et:

Konut kredileri faiz oranlar ve güncel vade 2021

Kamu bankalarının konut kredilerini faiz oranlarını düşürmesiyle birlikte inşaat sektöründe de gelişmeler başladı. İkinci el konutlarda yüzde 0,74 faiz oranı uygulanırken sıfır konutlarda ise yüzde 0,64 faiz oranı ve 180 ay vadelendirme imkânı sunuluyordu. İkinci el konutlarda faiz oranı değişimi nasıl? İkinci el konutların kredi faiz oranı ne oldu? İkinci el konut kredisi faiz oranını ve vadelendirilmesini güncelleyen kamu bankaları ise Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank oldu.

Sıfır konutların konut kredi faiz oranları ve vadelendirilmeleri değişmezken ikinci el konutlarda kredi faiz oranlarında ve vadelendirilmelerinde güncellemeler oldu.

Konut kredisi faiz oranları yükseldi mi?

İkinci el konutlarda faiz oranları yüzde 0.74 ten yüzde 0,79 a yükseliş gösterirken, vadeler ise 180 aydan 120 aya düşürüldüğü açıklandı. Bu durumda açıklanan bu faiz oranı ve vadelendirmeler ile toplamda aylık ödemelerimizin miktarı nasıl olacak?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

  • Tüketici kredisi: 1.51
  • Taşıt kredisi(kaskolu): 1.56
  • Konut kredisi: 1.37

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

  • İhtiyaç kredisi: 1.54
  • Taşıt kredisi: 1.54
  • Konut kredisi: 1.38

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

  • Taşıt kredisi 1.50
  • Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.54
  • SarıPanjur Konut Kredisi: 1.32

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

  • İhtiyaç kredisi: 1.65
  • Taşıt kredisi: 1.55
  • Ev kredisi: 1.45

AKBANK FAİZ ORANLARI:

  • Direkt kredi: 1.82
  • İhtiyaç kredisi: 1.81
  • Taşıt kredisi: 1.67
  • Konut kredisi: 1.39

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

  • İhtiyaç kredisi: 1.69
  • Konut kredisi: 1.46
  • Taşıt kredisi: 1.74

TEB FAİZ ORANLARI:

  • İhtiyaç kredisi: 1.52
  • Taşıt kredisi: 1.64
  • Konut kredisi: 1.75

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

  • İhtiyaç kredisi: 1.44
  • Standart konut kredisi: 1.74
  • Taşıt kredisi: 1.79

DENİZBANK FAİZ ORANLARI:

  • İhtiyaç kredisi: 2.33
  • Tüketici kredisi: 2.35
  • Taşıt kredisi: 1.74
  • Konut kredisi: %1,58

 




Son Güncelleme: 10.05.2021 09:31
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Shiba (SHIB) Coin nasıl alınır, hangi borsalarda var?
Shiba (SHIB) Coin nasıl alınır, hangi borsalarda var?
Enpara çöktü mü, mobil uygulama neden açılmıyor, neden giriş yapamıyorum? Enpara mobil uygulaması neden açılmıyor?
Enpara çöktü mü, mobil uygulama neden açılmıyor, neden giriş yapamıyorum? Enpara mobil uygulaması neden açılmıyor?
Bankaların bayram ihtiyaç kredisi kampanyaları
Bankaların bayram ihtiyaç kredisi kampanyaları
Kripto para piyasalarında düzenleme nasıl olacak? Kripto paralar nasıl vergilendirilecek?
Kripto para piyasalarında düzenleme nasıl olacak? Kripto paralar nasıl vergilendirilecek?
Kripto para ve bitcoin yatırımında nelere dikkat edilmelli?
Kripto para ve bitcoin yatırımında nelere dikkat edilmelli?
Kalekim ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak?
Kalekim ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak?

Popüler Haberler

Turgut Alp Boyraz sağlık durumu nasıl?
Arefe günü mesajları; dualı, hadisli, resimli, kısa ve uzun Arefe günü sözleri
Çukur Nedim öldü mü? İlkay Akdağlı diziden ayrıldı mı?
TV yayın akışı 11 Mayıs 2021 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
İnstagram reels ne demektir? İnstagram reels özelliği kullanımı
Süt parası için nereye başvurulur? 2021 Süt parası kaç ay verilir?
Bu akşam hangi diziler var? 11 Mayıs 2021 Salı Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
Gürsoy Vakfı burs başvuru şartları nelerdir? 2020 Gürsoy Vakfı burs miktarı ve şartları
Findeks notumu nasıl öğrenebilirim? 2021 Ücretsiz findeks sorgulama nasıl yapılır?
E devlet trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemleri
Rüyada araba görmek ne anlama gelir? Rüyada araba görmenin anlamı
Andorra'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
Çukur dizisinde Ögeday karakterine Baki Davrak hayat veriyor
Teşkilat dizisi Serdar kimdir? Çağlar Ertuğrul doğum tarihi
1000 TL – 2000 TL'ye alınabilecek akıllı telefonlar güncel listesi
Şekerbank tarım kredisi özellikleri nelerdir? 2021 Şekerbank tarım kredisi kampanyası
Koltuk altı kararması neyle geçer? Koltuk altı kararması nasıl düzelir?
Seslendirme nasıl yapabilirim? 2021 Seslendirme yaparak para kazanma
Toki sosyal konut kredisi nasıl alınır? 2021 Toki konut kredisi veren bankalar
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 11 Mayıs 2021 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Bugün gram altın ne kadar oldu? 11 Mayıs 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.