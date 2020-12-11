Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve 10 yıl vadeli 200 bin TL'lik konut kredisi hesaplama

Konut kredisi almak isteyen vatandaşlar araştırmalarına 2020 yılı Aralık ayında da devam ediyor. Vatandaşlar alınacak 200.000 TL kredi için faiz oranları, aylık ödemeler ve toplam yapılacak geri ödeme tablolarını araştırıyor.
Özellikle 10 yıl vadeli krediler araştırılırken pandemi nedeni ile düşen faiz oranlarından faydalanmak isteyen vatandaşlar konut kredilerini araştırıyor. Cumhuriyet tarihinin en düşük faiz oranlarının uygulandığı bu günlerde krediler pandemi nedeni ile düşük faizli olurken aynı zamanda 6 ay veya 1 yıl geri ödemesiz olarak kullanılabiliyor.
Konut kredisi 12 yıl vade ile hesaplama tablosu
ING
- Toplam Maliyet: 396.457 TL
- Faiz Oranı: Yüzde 1.29
- Aylık Taksit: 3.286 TL
ICBC
- Toplam Maliyet: 407.162 TL
- Faiz Oranı: Yüzde 1.35
- Aylık Taksit: 3.375 TL
Akbank
- Toplam Maliyet: 418.006 TL
- Faiz Oranı: Yüzde 1.41
- Aylık Taksit: 3.466 TL
Denizbank
- Toplam Maliyet: 426.945 TL
- Faiz Oranı: Yüzde 1.46
- Aylık Taksit: 3.542 TL
Garanti BBVA
- Toplam Maliyet: 432.702 TL
- Faiz Oranı: Yüzde 1.49
- Aylık Taksit: 3.588 TL
Vakıfbank
- Toplam Maliyet: 433.046 TL
- Faiz Oranı: Yüzde 1.49
- Aylık Taksit: 3.588 TL
TEB
- Toplam Maliyet: 438.119 TL
- Faiz Oranı: Yüzde 1.52
- Aylık Taksit: 3.635 TL
Yapı Kredi Bankası
- Toplam Maliyet: 445.566 TL
- Faiz Oranı: Yüzde 1.56
- Aylık Taksit: 3.697 TL
QNB Finansbank
- Toplam Maliyet: 449.377 TL
- Faiz Oranı: Yüzde 1.58
- Aylık Taksit: 3.728 TL
Vakıf Katılım Bankası
- Toplam Maliyet: 453.006 TL
- Faiz Oranı: Yüzde 1.60
- Aylık Taksit: 3.760 TL
Ziraat Bankası
- Toplam Maliyet: 462.539 TL
- Faiz Oranı: Yüzde 1.65
- Aylık Taksit: 3.839 TL
Halkbank
- Toplam Maliyet: 466.406 TL
- Faiz Oranı: Yüzde 1.67
- Aylık Taksit: 3.870 TL
Ziraat Katılım Bankası
- Toplam Maliyet: 471.864 TL
- Faiz Oranı: Yüzde 1.70
- Aylık Taksit: 3.918 TL
Son Güncelleme: 11.12.2020 18:44