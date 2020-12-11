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Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve 10 yıl vadeli 200 bin TL'lik konut kredisi hesaplama

Konut kredileri faiz oranları yükselmeye başlarken pek çok vatandaş 10 yıl vadeli 200.000 TL konut kredisi ödeme tablosunu araştırmaya başladı.

11 Aralık 2020 Cuma 18:44
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve 10 yıl vadeli 200 bin TL'lik konut kredisi hesaplama
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Konut kredisi almak isteyen vatandaşlar araştırmalarına 2020 yılı Aralık ayında da devam ediyor. Vatandaşlar alınacak 200.000 TL kredi için faiz oranları, aylık ödemeler ve toplam yapılacak geri ödeme tablolarını araştırıyor.

Özellikle 10 yıl vadeli krediler araştırılırken pandemi nedeni ile düşen faiz oranlarından faydalanmak isteyen vatandaşlar konut kredilerini araştırıyor. Cumhuriyet tarihinin en düşük faiz oranlarının uygulandığı bu günlerde krediler pandemi nedeni ile düşük faizli olurken aynı zamanda 6 ay veya 1 yıl geri ödemesiz olarak kullanılabiliyor.

Konut kredisi 12 yıl vade ile hesaplama tablosu

ING

  • Toplam Maliyet: 396.457 TL
  • Faiz Oranı: Yüzde 1.29
  • Aylık Taksit: 3.286 TL

ICBC

  • Toplam Maliyet: 407.162 TL
  • Faiz Oranı: Yüzde 1.35
  • Aylık Taksit: 3.375 TL

Akbank

  • Toplam Maliyet: 418.006 TL
  • Faiz Oranı: Yüzde 1.41
  • Aylık Taksit: 3.466 TL

     

Denizbank

  • Toplam Maliyet: 426.945 TL
  • Faiz Oranı: Yüzde 1.46
  • Aylık Taksit: 3.542 TL

     

Garanti BBVA 

  • Toplam Maliyet: 432.702 TL
  • Faiz Oranı: Yüzde 1.49
  • Aylık Taksit: 3.588 TL

     

Vakıfbank

  • Toplam Maliyet: 433.046 TL
  • Faiz Oranı: Yüzde 1.49
  • Aylık Taksit: 3.588 TL

     

TEB

  • Toplam Maliyet: 438.119 TL
  • Faiz Oranı: Yüzde 1.52
  • Aylık Taksit: 3.635 TL

     

Yapı Kredi Bankası

  • Toplam Maliyet: 445.566 TL
  • Faiz Oranı: Yüzde 1.56
  • Aylık Taksit: 3.697 TL

     

QNB Finansbank

  • Toplam Maliyet: 449.377 TL
  • Faiz Oranı: Yüzde 1.58
  • Aylık Taksit: 3.728 TL

     

Vakıf Katılım Bankası

  • Toplam Maliyet: 453.006 TL
  • Faiz Oranı: Yüzde 1.60
  • Aylık Taksit: 3.760 TL

     

Ziraat Bankası

  • Toplam Maliyet: 462.539 TL
  • Faiz Oranı: Yüzde 1.65
  • Aylık Taksit: 3.839 TL

     

Halkbank

  • Toplam Maliyet: 466.406 TL
  • Faiz Oranı: Yüzde 1.67
  • Aylık Taksit: 3.870 TL

     

Ziraat Katılım Bankası

  • Toplam Maliyet: 471.864 TL
  • Faiz Oranı: Yüzde 1.70
  • Aylık Taksit: 3.918 TL

 



Son Güncelleme: 11.12.2020 18:44
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ödeme Tablosu10 Yıl Vade200.000 TlKonut Kredisi
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