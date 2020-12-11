Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve 10 yıl vadeli 200 bin TL'lik konut kredisi hesaplama

Konut kredisi almak isteyen vatandaşlar araştırmalarına 2020 yılı Aralık ayında da devam ediyor. Vatandaşlar alınacak 200.000 TL kredi için faiz oranları, aylık ödemeler ve toplam yapılacak geri ödeme tablolarını araştırıyor.

Özellikle 10 yıl vadeli krediler araştırılırken pandemi nedeni ile düşen faiz oranlarından faydalanmak isteyen vatandaşlar konut kredilerini araştırıyor. Cumhuriyet tarihinin en düşük faiz oranlarının uygulandığı bu günlerde krediler pandemi nedeni ile düşük faizli olurken aynı zamanda 6 ay veya 1 yıl geri ödemesiz olarak kullanılabiliyor.

Konut kredisi 12 yıl vade ile hesaplama tablosu

ING

Toplam Maliyet: 396.457 TL

Faiz Oranı: Yüzde 1.29

Aylık Taksit: 3.286 TL

ICBC

Toplam Maliyet: 407.162 TL

Faiz Oranı: Yüzde 1.35

Aylık Taksit: 3.375 TL

Akbank

Toplam Maliyet: 418.006 TL

Faiz Oranı: Yüzde 1.41

Aylık Taksit: 3.466 TL

Denizbank

Toplam Maliyet: 426.945 TL

Faiz Oranı: Yüzde 1.46

Aylık Taksit: 3.542 TL

Garanti BBVA

Toplam Maliyet: 432.702 TL

Faiz Oranı: Yüzde 1.49

Aylık Taksit: 3.588 TL

Vakıfbank

Toplam Maliyet: 433.046 TL

Faiz Oranı: Yüzde 1.49

Aylık Taksit: 3.588 TL

TEB

Toplam Maliyet: 438.119 TL

Faiz Oranı: Yüzde 1.52

Aylık Taksit: 3.635 TL

Yapı Kredi Bankası

Toplam Maliyet: 445.566 TL

Faiz Oranı: Yüzde 1.56

Aylık Taksit: 3.697 TL

QNB Finansbank

Toplam Maliyet: 449.377 TL

Faiz Oranı: Yüzde 1.58

Aylık Taksit: 3.728 TL

Vakıf Katılım Bankası

Toplam Maliyet: 453.006 TL

Faiz Oranı: Yüzde 1.60

Aylık Taksit: 3.760 TL

Ziraat Bankası

Toplam Maliyet: 462.539 TL

Faiz Oranı: Yüzde 1.65

Aylık Taksit: 3.839 TL

Halkbank

Toplam Maliyet: 466.406 TL

Faiz Oranı: Yüzde 1.67

Aylık Taksit: 3.870 TL

Ziraat Katılım Bankası