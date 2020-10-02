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Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 2 Ekim 2020 Cuma 1 yıl erteleme ve 180 ay vade fırsatı

Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 1 yıl erteleme ve 180 ay vade fırsatı haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 2 Ekim 2020 Cuma günü de gündemde! Siz de Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 1 yıl erteleme ve 180 ay vade fırsatı haberi için 2 Ekim 2020 Cuma tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

02 Ekim 2020 Cuma 02:37
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 2 Ekim 2020 Cuma 1 yıl erteleme ve 180 ay vade fırsatı
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Konut kredilerinde faiz oranları koronavirüs nedeniyle tarihin en düşük oranlarına çekildi. Yüzde 0.64 faiz oranları ile 1 yıl erteleme ve 180 ay vadeli konut kredisi olanaklarından yararlanmak isteyen kişiler kampanya ile ev sahibi oldular. Ağustos ayında sona erecek kampanya sonrasında konut kredisi faiz oranları artış göstermeye başladı.

Konut kredilerinde satın alınmış olan konutlar bankalar tarafından teminat altına laınıyorlar. Ticari nitelikli taşınmazlar teminat olarak alınamamaktadır. Bu süreçte satın alınacak konut ipoteklenir ve kredi ödemesinin tamamlanmasıyla birlikte ipotek kaldırılacaktır. Konut kredileri en fazla belirlenen değerin yüzde 75'ine kadar olabiliyor. Konut kredisi finanse eden bankalar mevcut banka politikalarına bağlı olarak sabit veyya değişken faiz uygular. Türkiye'deki konut kredi faiz oranları genellikle sabit tutulmaktadır. Krediyi erken kapatmanız halindeyse yüzde 2 oranında erken kapama komisyonu ödenecektir.

Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları

Konut kredisi: Yüzde 1.19

Tüketici kredisi: Yüzde 1.32

Taşıt kredisi: Yüzde 1.30

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: Yüzde 1.34

Taşıt kredisi: Yüzde 1.32

Konut kredisi: Yüzde 1.19

DENİZBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: Yüzde 1.82

Mortgage kredisi: Yüzde 1.34

Taşıt kredisi: Yüzde 1.36

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: Yüzde 1.25

İhtiyaç kredisi: Yüzde 1.34

Sarıpanjur konut kredisi: Yüzde 1.19

AKBANK FAİZ ORANLARI

Direkt kredi: Yüzde 1.85

İhtiyaç kredisi: Yüzde 1.61


Taşıt kredisi: Yüzde 1.37

Konut kredisi: Yüzde 1.30

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: Yüzde 1.81

Konut kredisi: Yüzde 1.31

Taşıt kredisi: Yüzde 1.44

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: Yüzde 1.30

Taşıt kredisi: Yüzde 1.30

Ev kredisi: Yüzde 1.25

TEB FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: Yüzde 1.24

Taşıt kredisi: Yüzde 1.30

Konut kredisi: Yüzde 1.34

YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI

Bireysel ihtiyaç kredisi: Yüzde 1.69

Konut kredisi: Yüzde 1.35

Taşıt kredisi: Yüzde 1.25

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: Yüzde 1.27

Standart konut kredisi: Yüzde 1.35

Taşıt kredisi: Yüzde 1.61

İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerindeki faiz oranları bazı bankalarda değişiklik gösteriyor. Bankaların yüksek faiz oranları kredi kampanyası çerçevesinde çeşitli avantajları bulunuyor. Söz konusu avantajlar içerisinden en fazla görüneni erteleme olanağı olmaktadır. Bazı kredi paketlerinde 3 ay erteleme bulunuyorken, bazılarında 12 aya kadar erteleme olanağı tanınıyor. Öte yandan taksit ödemlerindeyse 3’er aylık ödemeler mümkün olmaktadır.



Son Güncelleme: 02.10.2020 02:37
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Anahtar Kelimeler:
Konut Kredisi
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