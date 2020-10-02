İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda Pekkan gönlünü Hakan Altun'a kaptırdı!
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda...
Paris'te sonik patlama büyük bir panik yarattı
Paris'te sonik patlama büyük bir...
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye rastlanan işletme sahibi gözaltına alındı
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye...
Survivor sunucusu Murat Ceylan hakim karşısına çıktı: ''İyi niyetimin mağduru oldum.''
Survivor sunucusu Murat Ceylan hakim...

Bankaların güncel işyeri açma kredisi ve devlet hibeleri şartları ve faiz oranları 2 Ekim 2020

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören Bankaların güncel işyeri açma kredisi ve devlet hibeleri şartları ve faiz oranları ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 2 Ekim 2020 Cuma tarihli haberimizi inceleyerek hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

02 Ekim 2020 Cuma 01:58
Bankaların güncel işyeri açma kredisi ve devlet hibeleri şartları ve faiz oranları 2 Ekim 2020
Takip Et:

İş Yeri Kredisi 2020 Güncel Faiz Oranları

2020 yılı içerisinde iş yeri kredileri için uygulanan faiz oranlarının güncel durumları merak ediliyor. Hem yeni yapılan hem de eskiden beri kullanılan iş yerleri için verilen kredi de genellikle ipotek yolu kullanılmaktadır. Bu krediler bankaların firmalarla anlaşması sonucu verilmektedir.      Yılı içerisinde bankaların ticari faiz oranlarının güncel durumu haberimizn devamında mevcuttur.

  • Akbank,
  • Teb,
  • Ziraat Bankası,
  • İş Bankası
  • Halk Bankası,
  • Vakıflar Bankası,
  • Garanti Bankası,
  • Yapı ve Kredi
  • Denizbank
  • Ingbank
  • QNB Finansbank

Ziraat Bankası İş Yeri Kredisi

Ziraat Bankası iş yeri kredisine %0,9 oranında faiz uygulamaktadır. 500.000 TL’ye kadar kredi veren ve 60 ay vade seçeneği sunan Ziraat Bankasının iş yeri kredisi hesaplama işlemi şu şekilde yapılmaktadır;

Ziraat Bankası İş Kurma Kredi Hesaplama Tablosu
Miktar 36 Ay Ödeme 48 Ay Ödeme 60 Ay Ödeme
7.500 TL 270,60 TL 219,75 TL 189,86 TL
12.500 TL 451,00 TL 366,25 TL 316,44 TL
17.500 TL 631,40 TL 512,75 TL 443,02 TL
22.500 TL 811,80 TL 659,25 TL 569,59 TL
27.500 TL 992,21 TL 805,74 TL 696,17 TL
32.500 TL 1.172,61 TL 952,24 TL 822,74 TL
47.500 TL 1.713,81 TL 1.391,74 TL 1.202,47 TL
50.000 TL 1.804,01 TL 1.464,99 TL 1.265,76 TL

 

İpotekli İş Yeri Kredisi

Bankalar iş yeri kredisi verirken genellikle ipotekli şekilde vermektedir. Özellikle büyük meblağda krediler için ipotek şart olarak sunulmaktadır. Üzerinizde bulunan size ait gayrimenkullerden birini ipotek ettirerek iş yeri kredisi alabilirsiniz. İpotekli şekilde iş yeri kredisi veren bankalar şunlardır:

-Ziraat Bankası,

-Vakıfbank,

-Garanti BBVA,

-QNB Finansbank,

-Şekerbank.

İpotekli İş Yeri Kredisi Almanın Şartları Nelerdir?

 İş Bankası tarafından ipotekli iş yeri kredisi verilmektedir ancak bu krediyi almak için bazı şartların sağlanıyor olması gerekmektedir. Şartlar şunlardır:

-Reşit olmak(18 yaşından büyük olmak),

-Gelir belgesinin olması,

-Alınan kredi miktarının aylık taksitinin aylık gelirin yarısı kadar veya daha az şekilde olması,

-İş yeri ya da gayrimenkul ipotek ettirilmeli,

-Hayat sigortası yapılmalı,

-T.C. kimlik aslı ve fotokopisi,

-Ehliyetin aslı ve fotokopisi,


-İkametgah belgesi,

-Vergi levhası,

-Gayrimenkul tapusunun aslı ve fotokopisi,

-Maaş Durumunu gösteren belge,

-İpotek ettirilecek olan yerin tapu belgesi,

-Emekliler için hesap cüzdanı.

Belirtilen şartları sağlayan ve belgeleri getiren kişiler krediyi alabilmektedir. Verilen kredi için bazı bankalar 120 ay vade seçeneği de sunmaktadır. İşte bankalar, iş yeri kredisi için uyguladıkları faiz oranları ve vade seçenekleri;

Türkiye İş Bankası 60 Ay Vadeli İş Kurma Kredisi
Miktar Aylık Taksit Ödeme Miktarı Toplam Maliyet
10.000 TL 257,87 TL 15.472,07 TL
20.000 TL 515,73 TL 30.944,25 TL
30.000 TL  773,60 TL 46.416,17 TL
40.000 TL 1.031,47 TL 61.888,16 TL
50.000 TL 1.289,34 TL 77.360,00 TL
60.000 TL 1.547,20 TL 92.832,28 TL

 


Gelir Belgesiz Kredi Veren Bankalar

Bankalar kredi verirken genellikle gelir durumunu gösteren belgeyi de istemektedir. Gelir belgesi olmayan vatandaşlar gelir belgesi istemeden kredi veren bankaları araştırmaktadır. Bazı bankalar gelir belgesi istemeden sadece kredi notunuza bakarak kredi vermektedir. Bu bankalar şunlardır:

-Akbank

-TEB

-Odeabank

-NKredi

-Enpara

Bu bankaların kesin olarak gelir belgesiz kredi verdikleri bilinmemektedir. Kesin bilgiyi bankaları arayarak öğrenebilirsiniz. Şubeleri üzerinden veya Müşteri Hizmetleri üzerinden ulaşabilirsiniz. Bazı bankalar vekalet üzerinden kredi vermektedir ancak yasal bir işlem değildir. Bu nedenle bankalardan detaylı bilgi öğrenmek daha sağlıklı bir bilgi edinmenize yardımcı olacaktır. Herhangi bir kredi almadan bankalardan bilgi edininiz.

Mortgage Kredisi

Bu kredi ipotekli şekilde alınabilmektedir. Ödeme tamamlandıktan sonra ipotek durumu ortadan kalkar. Verilen bu kredinin vadesi 1 yıldan başlamakta ve 20 yıla kadar gidebilmektedir. Bu krediyi aev almak için kullanabilirsiniz. Arsa veya bahçe almak için, yatırım amaçlı iş yeri almak için kullanabilirsiniz. Ayrıca tadilat, dekorasyon gibi işlemler için de bu kredi kullanılabilmektedir.

Mortgage kredisi altenatif bir kredidir. Uygun faiz oranı ve vade seçeneklerinin değişmesini sağlamaktadır. Bireysel bir kredidir. Kredinin tamamı ödenene kadar ipotek ettirilen mal bankaya aittir. İpotekli krediler ile ilgili detaylı bilgileri kredi almayı düşündüğünüz bankanın şubesine giderek veya müşteri hizmetlerini arayarak bilgi edinebilir, size en uygun olan krediyi alabilirsiniz.



Son Güncelleme: 02.10.2020 01:58
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekliler için ek ödeme alma müjdesi! Ek ödemeleri almanın şartları nedir?
Emekliler için ek ödeme alma müjdesi! Ek ödemeleri almanın şartları nedir?
Kredi kartı borcu olanlara yeniden yapılandırma imkanı!
Kredi kartı borcu olanlara yeniden yapılandırma imkanı!
Ziraat Bankası’ndan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi!
Ziraat Bankası’ndan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi!
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor

Popüler Haberler

Uygun faizli hayvancılık kredisi veren bankalar hangisidir? Ekim 2020
Bankaların güncel işyeri açma kredisi ve devlet hibeleri şartları ve faiz oranları 2 Ekim 2020
Seni Çok Bekleyeceğim dizisi ne zaman başlayacak? Star tv yeni aşk dizisi oyuncuları kimler?
4/D işçileri ve taşeronda asgari ücret maaş zammı, enflasyon farkı ödenmesi yapılacak mı? Taşerona ne kadar zam yapılacak?
Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Ekim 2020 Geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır?
Gelir belgesiz kredi veren bankalar ve kredi şartları 2 Ekim 2020
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Kazara Aşk dizi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Emekliye eş ve çocuk desteği yardımı verilecek mi? Eş çocuk yardım miktarı ne kadar olacak?
Türkiye Modelini Arıyor top Model yarışması başvuru formu adresi ne? Tv8 Top Model yarışması ne zaman başlayacak? 2 Ekim 2020 Cuma
En iyi ve sağlam vantilatör modelleri hangileridir? 2020 Özelliklerine göre vantilatör modelleri
FED faiz toplantısı ne zaman? Ekim 2019 Fed faiz indirimi yapacak mı? Fed 2019 toplantı tarihleri
Atiye dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye 3. Sezon için çekimler başladı
İŞKUR üzerinden Öğretmen alımı yapan özel eğitim kurumlarına ait iş ilanları
Çukur Efsun Kimdir? Gerçek adı nedir? Hazal Subaşı rol aldığı dizi ve yapımlar
İş Kayıt Belgesi Nedir? İŞKUR İş Kayıt Belgesi Nereden Temin Edilir?
Burç tarihleri değişiyor mu? NASA'dan burç tarihleri için açıklama!
Emekli İkramiyesi 1.500 TL teklifi yasa teklifi mecliste! SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı?
ÇYDD bursu kaç ay veriliyor? 2020 ÇYDD bursu karşılıksız mı?
Halkbank emeklilere 5.000 TL düşük faizli mini emekli kredi kampanyası
KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatar mı? Kyk Burs ve kredi ödemeleri öğrenci hesaplarına ne zaman hesaplara yatar?
Özel Üniversite ve Vakıf Üniversitelerinin Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır? 2020 en ucuz vakıf üniversiteleri hangileridir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.