Bankaların güncel ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları 2021 Şubat

Kredi faiz oranlarının Şubat ayı için güncel oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle de konut, ihtiyaç ya da taşıt kredisine başvurmayı düşünen kişiler kamu bankası olan Ziraat, Halkbank ve Vakıf Bankalarının güncel faiz oranlarını araştırmakta.

2021 Şubat ayı güncel faiz oranları

Ziraat Bankası’nın Şubat ayı için güncel faiz oranları ihtiyaç kredisinde %1,64, taşıt kredisi için %1,64 ve konut kredisi için %1,52 oldu. Vakıfbank’ın ise güncel faiz oranlarına bakıldığında taşıt kredisinin %1,48 olduğu görülürken, ihtiyaç kredisi %1,52 ve Sarı Panjur konut kredisi ise %1,34 olduğu görülüyor.

Son olarak Halkbankası’ndan kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için ihtiyaç kredileri %1,56’dan başlarken konut kredileri %1,42 ve taşıt kredisi ise %1,58 faiz oranları ile sunulmaktadır.