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Bankaların güncel EFT saatleri 2021

Havale işlemleri 7 gün 24 saat boyunca yapılabiliyor, ancak EFT işlemleri gün içinde belli saatlerde yapılıyor. Bu sebepten dolayı, başka birinin hesabına para transferi diğer adıyla EFT yapacak kişiler bankaların EFT işlemleri için belirlediği saatleri kaçırmamalılar.

13 Ocak 2021 Çarşamba 10:09
Bankaların güncel EFT saatleri 2021
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EFT, iki ayrı banka arasında TL cinsinden yapılan ödemelere deniyor. Bu işlemin havaleden farkı, iki banka arasında para transfer işlemi yapılabiliyor olması. Bankaların EFT işlemleri için belirledikleri saatleri öğrenmek için haberimizi okumanız yeterli olacaktır.

2021 yılı EFT saatleri:

 EFT işlemleri genel olarak gün içinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında yapılıyor. Ancak bu saatler bankaya göre farklı olabiliyor.

 EFT işlemleri için en çok tercih edilen bankaların EFT saatleri şu şekildedir:

  • Vakıfbank EFT işlem saatleri: 09:00-17:15
  • Ziraat Bankası EFT işlem saatleri: 09:00-17:15
  • İş Bankası EFT işlem saatleri: 09:00-17:00
  • TEB EFT işlem saatleri: 09:00-17:15
  • Finansbank EFT işlem saatleri: 09:00-17:15
  • Anadolu Bank EFT işlem saatleri: 08:00-17:00
  • Yapı Kredi EFT işlem saatleri: 09:00-16:45
  • ING Bank EFT işlem saatleri: 08:30-17:15
  • Halk Bankası EFT işlem saatleri: 08:00-16:30
  • Garanti Bankası EFT işlem saatleri: 09:00-17:15
  • Akbank EFT işlem saatleri: 08:00-17:30
  • Denizbank EFT işlem saatleri: 08:00-16:30
  • HSBC EFT işlem saatleri: 09:00-17:00
  • Albaraka Türk EFT işlem saatleri: 09:00-17:15
  • Kuveyt Türk EFT işlem saatleri: 09:00-17:20
  • Burgan Bank EFT işlem saatleri: 09:00-17:30
  • Bank Asya EFT işlem saatleri: 08:00-17:15
  • Odea Bank EFT işlem saatleri: 08:30-17:00
  • QNB Finans Bank EFT işlem saatleri: 09:00-17:15

Öğle saatleri içinde EFT işlemi yapılıyor mu?

 12:30 – 13:30 saatleri arasında gerçekleştirilen EFT işlemleri, bankaların öğle arasına denk geldiği için, yapılan para transferi öğle arası bittikten sonra gerçekleştiriliyor.

Hafta sonları EFT işlemi yapılıyor mu?

 Havale işlemleri hafta sonları da yapılabiliyorken EFT işlemi üzerinden yapılan para transferleri Pazartesi günü gerçekleştiriliyor. Yani, hafta sonu yaptığınız işlemde başkasına yolladığınız para o gün karşı hesaba geçmiyor. Gönderdiğiniz para, eğer Pazartesi günü bir resmi tatile denk gelmiyor ise yolladığınız hesaba geçiyor.

Resmi tatillerde EFT işlemi yapılıyor mu?

 Resmi tatil günlerinde gerçekleştirilen EFT işleminde yapılan para transferleri, resmi tatilin sona erdiği günün ardından ilk iş günü içinde gerçekleşiyor. Ancak, resmi tatil günü öğleden sonra ki saatler içinde başlıyorsa EFT işlemini saat 11:00’e kadar yapabiliyorsunuz.

2021 yılı EFT işlem ücreti ne kadar?

 EFT işlemi için bankaların yaptığı kesinti ücreti bankaya göre farklılık gösteriyor. Son güncellemenin ardından, 2021 yılından itibaren yapılan EFT işlemleri için müşterilerden yüksek oranda işlem ücreti kesilmeyecek. Yapılan düzenlemeyle birlikte EFT işlemleri için bankaların yapacakları maksimum kesinti de sınırlanmış oldu.

 Yapılan bu yeni düzenlemeyle birlikte, bankalar işlem tutarı 1000 TL’nin altında olduğu zamanlar, mobil ve intenet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilen EFT işlemleri için en fazla 1 TL, ATM’lerden gerçekleştirilen işlemler için 2 TL, başka kanallar üzerinden gerçekleştirilen EFT işlemleri için de en fazla 5 TL kesinti yapabilecekler.

 Eğer yapılan işlemin tutarı 1000 – 50.000 TL aralığında olursa mobil ve intenet bankacılığı işleminde en fazla 2 TL, ATM üzerinden yapılan EFT işleminde en fazla 5 TL, başka kanallar üzerinden gerçekleştirilen EFT işleminde de 10 TL kesinti yapabilecekler.

 Yapılan işlemin tutarı 50.000 TL’nin üzerinde olursa bu durumda sırası ile 25 TL, 50 TL ve 100 TL EFT işlemi için ücret alabilecekler.

EFT ve havale işlemi arasındaki fark ne?

 EFT işlemi yapılırken farklı bankalara ait hesaplar arasında para transfer işlemi yapılabiliyor, ancak havale işleminde aynı bankaya ait farklı hesaplar arasında para transfer işlemi yapılıyor.

 Havale işleminde kişiler bir bankada kendi adına bulanan farklı hesapları arasında da para transferi yapabiliyor.

 Havale işlemi 24 saat yapılabiliyor, EFT işlemi ise belirli saatler içinde yapılıyor.

 EFT işlemi hafta sonları yapılamıyor, ancak havale işlemini 7 gün 24 saat yapabiliyorsunuz. Mesela, gece 03:00’da gerçekleştirdiğiniz bir havale işlemi 5 veya 10 dakika kadar kısa bir süre içinde havale yaptığınız hesaba aktarılmış oluyor.

2021 yılı EFT ve havale işlemlerinden ücret kesmeyen bankalar:

 Ülkemizde faaliyetine devam eden toplamda 30 banka bulunuyor. Bu bankaların arasından çok azı EFT veya da havale işlemlerin için ücret kesmiyor. Bazı bankalar da normal işlemler için EFT veya da havale ücreti alıyorlar anacak bu bankalara ait bazı uygulamalarda gerçekleştirilen işlemler için ücret kesilmiyor.

 Söz konusu bankalar ve uygulamaları şu şekildedir:

  • Kuveyt Türk
  • Albaraka Türk
  • Cepte TEB
  • Fibabanka
  • Kuveyt Türk’e bağlı ‘Senin Bankan Uygulaması’

Yukarıda listelenen bankalarda EFT veya da havale işlemi yapıldığı zaman banka hiçbir ücret talebinde bulunmuyor. Ancak, kişi almış olduğu aylığını veya da emekli aylığını farklı bir bankaya taşıdığında eski bankası EFT veya da havale işlemleri için kesinti yapıyor. Bu sebepten dolayı maaşınızı başka bir bankaya taşımak istiyorsanız öncelikle bu ihtimali de göz önünde bulundurmanız gerekiyor.

 



Son Güncelleme: 13.01.2021 10:09
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BankaEftSaat
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