İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Bankaların devlet destekli faizsiz kredi kampanyaları ve şartları 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Gündemi bir süredir meşgul eden Bankaların devlet destekli faizsiz kredi kampanyaları ve şartları haberine dair en merak ettiğiniz kritik gelişmeler 08.05.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, ayrıntıları kaçırmayın!

08 Mayıs 2021 Cumartesi 03:59
Bankaların devlet destekli faizsiz kredi kampanyaları ve şartları 8 Mayıs 2021 Cumartesi
Takip Et:

Son günlerde artan maddi sıkıntılar ile birlikte birçok kişi kredi kullanmayı düşünüyor. Kredi faizleri düşmüş olmasına rağmen faizsiz kredi kullanmak isteyen kişiler çoğu bankanın başlattığı yeni kampanyalar ile faizsiz kredi kullanma imkanı yakalıyor.

Birçok kredi kampanyasında uygulamaya geçen yeni faizsiz kredi imkanı ile kişiler, ihtiyaç, konu veya taşıt kredisi gibi kredileri faizsiz olarak kullanabiliyor. Uygun ödeme planları ve müşteriyi destekleyici şartlar sunan bankaları devlet destekliyor. Bankalara göre farklılık gösteren faizsiz kredi şartlarına göre bankanın belirlediği ödeme talimatlarına göre kişiler bu krediden yararlanabiliyor. Faizsiz kredi kullanmak isteyen kişiler bu kredi başvurularını dijital ortamdan ve banka şubelerinden gerçekleştirebiliyor.

Kuveyt Türk Faizsiz kredi avantajları

Bankanın başlattığı yeni kampanya ile birlikte kişiler faizsiz kredi imkanı yakalamaktadır. Kişinin krediyi kullanacağı malı önce kendisi alan Kuveyt Türk, alınan mülke eklediği kar ile birlikte kredi kullanacak kişiye bu mülkü satmaktadır. Bu şekilde herhangi bir faiz uygulamayan banka, kişinin kabul etmesi halinde helal bir kredi kullanmış olur. Kullanılan kredinin ödemelerinde de kolaylık sağlayan banka, kişinin belirleyeceği koşullara göre taksitlendirme yapmaktadır.

Ziraat Bankası faizsiz kredi avantajları

Birçok yatırım amacıyla kredi çeken kişilerin yanında olan kamu bankası, kişilere sağladığı imkanlar ile birlikte faizsiz kredi vermektedir. TESKOMB, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ve KOSGEB sayesinde sağlanan imkanlar çerçevesinde Ziraat Bankası müşterilerine faizsiz kredi kullandırmaktadır. Bu kredi hakkında detaylı bilgileri şubelerinden veren banka, faizsiz kredi isteyenleri banka şubelerine beklemektedir.

Halkbank’tan faizsiz kredi avantajları

KOSGEB ve TESKOMB’un destekleri ile faizsiz kredi veren Halkbank, ihtiyaç sahibi bütün kişileri banka şubelerine beklemektedir. Uygun ödeme seçenekleri ve destekleyici koşullar ile müşterilerine kredi veren banka, bu sayede müşterilerinin içini rahatlatmaktadır.

Türk Ekonomi Bankası’ndan faizsiz kredi avantajları

Faizsiz kredi imkanını kendi müşterilerinin hizmetine sunan Türk Ekonomi Bankası, krediden faydalanmak isteyen müşterilerini şubelerine davet etmektedir. Devlet desteği ile başlatılan faizsiz kredi kampanyasından yararlanmak isteyen kişiler, belirlenen şartları yerine getirmeleri halinde faizsiz kredi imkanından yararlanmaktadır.




Son Güncelleme: 08.05.2021 03:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarım Bağ-Kur sigortası zorunlu mudur? Tarım Bağ-Kur sigortası hangi durumlarda zorunludur?
Tarım Bağ-Kur sigortası zorunlu mudur? Tarım Bağ-Kur sigortası hangi durumlarda zorunludur?
Kripto paralardan vergi mi alınacak? 2021 Kripto para vergi gelişmeleri
Kripto paralardan vergi mi alınacak? 2021 Kripto para vergi gelişmeleri
En güvenilir kripto para (bitcoin) borsaları hangileri? En iyi kripto para borsası en iyi türk ve yabancı kripto uygulamaları ve özellikleri
En güvenilir kripto para (bitcoin) borsaları hangileri? En iyi kripto para borsası en iyi türk ve yabancı kripto uygulamaları ve özellikleri
XRP Ripple davası ne zaman, saat kaçta? SEC-XRP mahkeme tarihi
XRP Ripple davası ne zaman, saat kaçta? SEC-XRP mahkeme tarihi
Elon Musk Dogecoin tahmini
Elon Musk Dogecoin tahmini
Foy Token nedir, proje kimin? Foy coin ne zaman çıkıyor?
Foy Token nedir, proje kimin? Foy coin ne zaman çıkıyor?

Popüler Haberler

Bankaların devlet destekli faizsiz kredi kampanyaları ve şartları 8 Mayıs 2021 Cumartesi
Kenya asgari ücret ne kadar? 2021 Kenya yaşam şartları nasıl?
Makedonya güncel asgari ücret tutarları 2021
Elon Musk SNL Türkiye saati ile kaçta başlayacak? 8 Mayıs 2021 Cumartesi Nbc TV Elon Musk Cumartesi Night Life Show saati
Arka Sokaklar dizisi 589.bölüm tek parça, Youtube izle - Kanal D Arka Sokaklar canlı yayın izle
Akıncı canlı izle! ATV Akıncı 19.bölüm tek parça izle! 7 Mayıs 2021 Cuma Akıncı son bölüm
Kırmızı Oda canlı izle! Kırmızı Oda yeni bölüm izle! Kırmızı Oda 36. bölümü TV 8
Payitaht Abdülhamid canlı izle! TRT 1 Payitaht Abdülhamid 150.bölüm tek parça izle! 7 Mayıs 2021 Cuma Payitaht Abdülhamid son bölüm
İkea çalışma günleri ve saatleri 2021
Türk Telekom çalışanları nereye şikayet edilir?
Meme Kanseri nasıl ortaya çıkar? Hastalığın vücuttaki belirtileri nasıldır?
Alev Alev dizisi Tomris kimdir? Zuhal Olcay kimdir, nereli yaşı kaç?
Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli karakteri kimdir? Furkan Palalı kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Orkestrası ve vokalistlerin isimleri ne?
TRT 1 Evlilik Sözleşmesi dizi konusu ve oyuncuları
Savaşçı yeni bölüm canlı yayın tek parça izle
Gizem Karaca derin yırtmaçlı elbisesiyle hayran bıraktı
Paribu neden açılmıyor? Paribu çöktü mü, ne zaman düzelir? Paribu Service Unavailable hatası ne demek?
Cebimdeki Yabancı TV'de ilk kez 15 Mayıs Cumartesi Show TV'de!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm canlı yayın HD izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62. bölüm tek parça izle!
GeForce Now Kütüphanesi Mayıs ayında gelecek oyunlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.